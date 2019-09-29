غرق 3 أشقاء في ترعة بسوهاج



وكان قد نشب حريق بناحية الشيخ مكرم بمركز سوهاج.



وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك المدعو "فراج أ أ" سن 33 نجار - ويقيم بذات الناحية تم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".



وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفى الشبهة الجنائية وأخطرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيــــة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.



فيما ورد بلاغ لمركز شرطة طهطا من مستشفى طهطا العام بوصول "محمد ج م ح" 25 عامًا سائق ويقيم دائرة المركز مصابًا "طلق ناري بالساق اليمني فتحة دخول".



وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم "أيمن ع ق س" 48 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، مما أدى لحدوث إصابته بسبب خلافات سابقة بينهما على مسقى مائي.



وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد روسي محلي الصنع وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.



لقي 3 أطفال مصرعهم غرقا بترعة الشيخ إمبادر بقرية البلابيش قبلي بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفى المركزي.وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بغرق كلا من الطفلة "حبيبه ج م ح" 4 سنوات والطفل "علي ج م ح" 12 عامًا والطفل "محمد ج م ح" 9 سنوات ويقيمون بذات الناحية.وبسؤال والدهم "جابر م ح ع" 47 عامًا مدرس ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو الأولى على حافة الترعة المجاورة لمنزلها انزلقت قدماها وسقطت بها وحال قيام الثاني والثالث بإنقاذها سقطا بالترعة مما أدى لغرقهم ووفاتهم ونفى الشبهة الجنائية.ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة "اسفكسيا الغرق" ولا توجدشبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.