مبادرة من البريد التونسي للتعويض لمواطن سُرقت جرايته
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:51 ص
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محمد وليد الجموسي
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نشرت الصفحة الرسمية للبريد التونسي على الفيسبوك صورة لمواطن تونسي كان ضحية سرقة جرايته بمكتب بريد حي التحرير.
وقد قامت رئيسة المكتب المذكور بتسليمه بطاقة دفع الكتروني "e-Dinar Smart" وهاتف جوال به تطبيقة "D17" التي تمكنه من الحصول على جرايته دون التنقل الى مكتب البريد.
ويذكر أنّ أعوان البريد قد بادروا بالتبرع مباشرة عبر التطبيقة بمبالغ مالية للمتضرر لتعويضه عن جرايته التي تمت سرقتها.
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