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راشد الغنوشي يحذر من التصويت للمُستقلّين

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:45 ص
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راشد الغنوشي يحذر من التصويت للمُستقلّين
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محمد وليد الجموسي
 
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قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي السبت 28 سبتمبر 2019، اثناء اشرافه على اجتماع شعبي بصفاقس ” جئنا الى صفاقس لحسم المعركة  … الزبدة في فم الشكوة …تونس على ابواب التخرج ديمقراطيا …اما تتخرج دولة ديمقراطية وكاملة ونموذج للدول العربية والإسلامية وإما …ما نقولش الحاجة الاخرى … اما ننجح او ننجح اكثر “.
واضاف الغنوشي ” انتم أهلنا ونحن نقول لكم الحقيقة… هناك خطر يتربص بتونس والزبدة موش بالضرورة تخرج من فم الشكوة… في اللحظة الاخيرة الجواد قد يكبو ونأمل الأ يكبو الجواد…  في صفاقس تحسم المعارك الكبرى… معارك الاستقلال حسمت في صفاقس وحتى بن علي عندما علم أن صفاقس تحركت عرف أنه لا مكان له في تونس “.
واعتبر الغنوشي أن التصويت للمستقلين يعني التصويت للفوضى وتسليم البلاد للمجهول داعيا إلى التصويت لحركة النهضة .
وأردف الغنوشي ” 6 اكتوبر إما يفرز فريقا يناصر الثورة ويحمل هموم الزاولي والفقير ويريد نهضة اقتصادية أو يفرز أناسا لا علاقة لهم بالثورة”.

 الشارع المغاربي 
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