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انتشار أمني حول دور السينما الأمريكية خلال عرض "الجوكر"!

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:17 ص
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انتشار أمني حول دور السينما الأمريكية خلال عرض الجوكر!
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أعلنت شرطة لوس أنجلوس أنها تعتزم نشر المزيد من عناصرها حول دور السينما التي ستبدأ عرض فيلم "جوكر Joker" بسبب المخاوف المتزايدة بشأن محتوى الفيلم العنيف.

وأوضحت روزي سيرفانتيس، وهي ناطقة باسم الشرطة، أن "الشرطة ستنتشر بكثافة حول الصالات التي ستبدأ عرض الفيلم"، رغم عدم وجود أي تهديدات جدية في منطقة لوس أنجليس.

وأضافت: "نشجع الجميع على الخروج والاستمتاع في النشاطات التي توفرها هذه المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن على السكان أن يكونوا متنبهين ومتيقظين. وكما هي الحال دائماً، إذا رأيت شيئاً مريباً بلغ عنه".

تحريض على العنف

ويصوّر فيلم "جوكر" الذي أنتجته "وورنر براذرز Warner Brothers"، وأدى دور البطولة فيه جواكين فينيكس قاتلاً شريراً كبطل، وقد أشار بعض النقاد إلى أن الفيلم قد يحرض على العنف.

وأطلق هذا الفيلم بعد 7 سنوات على مقتل 12 شخصاً في أورورا في ولاية كولورادو عندما فتح مسلح النار على الجمهور أثناء عرض فيلم باتمان "ذي دارك نايت رايزز The Dark Night Rises".

رسالة من أسر الضحايا

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت أسر بعض الضحايا رسالة إلى الشركة المنتجة تعرب فيها عن قلقها إزاء الفيلم الجديد.

جاء فيها: "استوقفتنا معرفة أن وورنر براذرز ستطلق فيلما بعنوان (جوكر) يصوّر شخصية مجرمة كبطل في قصة تدعو إلى التعاطف معه".

تمجيد الجوكر

ومن جهتها، نفت شركة "وورنر براذرز" أنها سعت إلى تمجيد الشخصية الرئيسية للفيلم أو أن القصة تشجع على العنف بأي شكل من الأشكال.

ونظراً إلى الجدل المتصاعد، أعلنت الاستوديوهات أنها ستحظر وصول الصحافيين إلى السجادة الحمراء في نهاية هذا الأسبوع في هوليوود لعرض الفيلم، وسيسمح للمصورين فقط بالتواصل مع الممثلين وطاقم العمل.

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