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تسريب صوتي يثبت تورط تركيا في علاقات مشبوهة مع داعش

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:49 ص
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تسريب صوتي يثبت تورط تركيا في علاقات مشبوهة مع داعش
أردوغان
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نعيم يوسف
 
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عرضت قناة "Extra News" الفضائية، تسريبا صوتيا قالت إنه لرئيس المخابرات التركية، يثبت تورط أنقرة في علاقات مشبوهة مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت القناة إلى أن تركيا قامت بشراء النفط من تنظيم "داعش" الإرهابي، مقابل منحه الأسلحة، مؤكدة أن هذا التسريب الصوتي، أذاعته وسائل إعلام أجنبية وأكدت العلاقة بين الطرفين.

الجدير بالذكر، أن هناك الكثير من التقارير الإعلامية التي تحدثت عن العلاقة المشبوهة بين تركيا والإرهابيين في عدة مناطق من العالم، خاصة منطقة الشرق الأوسط، ووجهت الكثير من الاتهامات إلى أنقرة بدعم وتمويل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، ومساندة المليشيات المسلحة فيها.

على صعيد أخر، اتهم الجيش الوطني الليبي، دولة تركيا عدة مرات بدعم الإرهابيين والمليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، كما أعلن عدة مرات عن إسقاط طائرات مسيرة تركية تقوم بقصف قوات الجيش، كما أكد أيضا أن هناك ضباط أتراك يديرون العمليات العسكرية مع المليشيات المسلحة.

ويواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتهامات من العديد من دول العالم بأن إدارته تقوم بدعم الإرهابيين واحتضان جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبر الجماعة الأم لكل التنظيمات الإرهابية، حيث تقوم تركيا بتوفير ملاذ آمن لقياداتهم وتحتضن أبواقهم الإعلامية التي تستمر في الهجوم على كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وهو التحالف العربي الذي يقف حائلا دون أطماع الدولة التركية وأوهام الخلافة التي يسعى لها أردوغان.
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