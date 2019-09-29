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تعليق ناري من كورتوا على انتقاد الجماهير

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:36 ص
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تعليق ناري من كورتوا على انتقاد الجماهير
كورتوا
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الفجر الرياضي
 
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أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أنه لا يهتم بالانتقادات ضده خلال الفترة الأخيرة، بعدما خاض الديربي ضد الجار أتلتيكو مدريد، الذي انتهى بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.

وكان كورتوا قد تعرض لانتقادات لاذعة من الصحافة والجماهير، خاصة عقب الخسارة على يد باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وقال كورتوا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أننا نحن حراس المرمى، قمنا بعملنا بشكل جيد خلال المباراة، لتنتهي بهذا التعادل".

وأضاف: "الانتقادات؟ لا تؤثر هذه الأمور علي، لأنني أقوم بتحليل مبارياتي مع أشخاص يفهمون كرة القدم، حيث أتحدث مع الجهاز الفني وزملائي اللاعبين".

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب الليجا، وارتقى أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث، وفي رصيده 14 نقطة.
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