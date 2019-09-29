وكيل "توماس كوك" يكشف تأثير إفلاس الشركة على السياحة المصرية (فيديو)



وقال "الشاعر"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الشركة لها مكاتب سياحية في جميع أنحاء العالم، وكانت تعاني من المشاكل المالية منذ ثلاثة سنوات، وانتهت يوم الأحد الماضي، بإعلان إفلاسها.



وأشار وكيل شركة "توماس كوك" في مصر، إلى أنه وقت إعلان إفلاس الشركة كان هناك سائحين تابعين لها في العديد من الدول، ومنها تونس ومصر، وغيرها من البلدان، وتم التعامل مع كل السائحين بطريقة محترمة، وعادوا إلى بلادهم.





وأكد أن ما حدث يعتبر خسارة كبيرة جدا للسياحة على مستوى العالم، وتعتبر أكبر كارثة تحدث لشركة في هذا المجال، مشددًا على أن مصر لن تتأثر بما حدث، لأن السائحين القادمين لمصر مع هذه الشركة سوف يحجزون للمجيء إليها مع شركات أخرى.





ولفت إلى أن "توماس كوك" لديها سائحين في ألمانيا وإنجلترا، وهناك العديد من شركات السياحة الأخرى في هذين البلدين، وكل الشركات عقدت اجتماعات لاستيعاب العملاء الذين سوف يأتون إليهم بعد إفلاس "توماس كوك"، مشددًا على أن مصر لن تخسر أي سائح قادما لها بسبب هذا الأمر.





وشدد على أن الموسم السياحي الحالي "مبشر جدًا"، وقد يقترب من موسم عام 2010، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد، مؤكدا أنه لم تحدث مشكلة لأي سائح.

علق حسام الشاعر، وكيل شركة "توماس كوك" في مصر، وهي أقدم شركة سياحة في العالم، على إعلان الشركة إفلاسها الأيام الماضية قائلا، "مصر مش هتتأثر".