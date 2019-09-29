بعد منعها.. ماذا يفعل المريض الذي يتناول "زانتاك" و"راني"؟.. أستاذ كبد يجيب



وأضاف "عمر"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية تقوم بعم مراجعات مستمرة للأدوية كلها، وهي موجهة لأي دواء، والكثير منها صرحت به منظمة الصحة العالمية ثم تم سحبها من الأسواق لوجود مشاكل بها.



وتابع أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، أن سبب منع 21 دواء مؤخرا، هو العثور على بعض الشوائب غير مصرح بها، ومن بينها أدوية الحموضة، حيث وجدوا أن هذه المواد يمكن أن تؤدي إلى سرطانات خاصة في الكبد والأمعاء، إذا زادت عن نسبة معينة، مشددًا على أنها "شوائب اكتشفت بالصدفة".



ولفت إلى أن وزارة الصحة قامت بدور تطوعي وسحبت الأدوية من الأسواق، موضحا أن من يتناول هذه الأدوية حاليا، يفضل أن يتوقف عنها يتناول الأدوية البديلة بعد الرجوع إلى المعالج الذي يتابع حالته، مشددًا على أن الموضوع ليس خطيرا، ومنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية لم توصي بسحبه من الأسواق، وإنما الشركات المصنعة هي التي قامت بذلك، بشكل تطوعي للحفاظ على صحة المواطنين، ولكن لم تصدر توصية بسحبه، مشيرا إلى أنه تم سحب هذا الدواء في مصر والدول العربية.

علق الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني، على منع وزارة الصحة والمؤسسات العالمية المختصة بالأدوية لـ21 دواء، بينهم "الزنتاك"، و"راني"، قائلا إن الموضوع "بسيط"، ويجب التعامل معه بهدوء.