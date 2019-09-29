ستيڤن سيجال يزور الهرم الأكبر (صور)
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:38 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
زار الممثل العالمي ستيڤين سيجال وحرمه منطقة آثار الهرم وذلك على هامش زيارته لمصر ومشاركته في مهرجان الجونة السينمائي.
بدأت جولة الثنائي بزيارة الهرم الأكبر "خوفو" حيث حرصا على التقاط الصور التذكارية أمامه.
وأعرب "سيجال" عن إعجابه بهذا الصرح الأثري واصفا عملية بنائه بالإعجاز البشري.
مفاجأة مهرجان "الجونة"
كان نجم أفلام الحركة العالمي ستيفن سيغال، حفل ختام مهرجان "الجونة" السينمائي، في مفاجأة لم تعلن عنها إدارة المهرجان مسبقا.
وطالب سيغال في مقابلة له مع كاميرا المهرجان، قبل بدء حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الثالث، هوليوود بالاهتمام بدعم الأفلام من كافة دول العالم، وليس فقط التي من إنتاج الولايات المتحدة، موضحا أنه دائما ما يطالب بهذا.
وتأتي الدورة الثالثة من المهرجان بمشاركة 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، إلى جانب عرض 21 فيلمًا خارج المسابقة، وتتنافس أفلام المسابقات على نجمة الجونة وجوائز مادية قيمتها٢٢٤ ألف دولار أمريكي.
لجان تحكيم المسابقات
ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج خيري بشارة، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي، ورسول بوكاتي مهندس الصوت، والناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيي الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائي.
أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية يترأسها المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، ولودميلا تشفيكوفا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري، ومصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.
لجان تحكيم المسابقات
ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج مروان حامد، وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، والمخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، والفنانة التونسية درة زروق.
فيلم براد بيت
وعُرض خلال حفل الافتتاح، فيلم Ad Astra، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي والمغامرة، وتدور أحداثه هو رائد فضاء يذهب في رحلة للفضاء للبحث عن والده، والذي هددت أبحاثه النظام الشمسي.
الفيلم من انتاج شركة 20th century fox، وهو من تأليف وإخراج جيمس جراي، ويشارك في بطولته براد بيت، وليف تايلر، وتومي لي جونز، وسبق عرض الفيلم في مهرجان فينسا السينمائي الدولي، ومن المقرر طرحه في السينمات نهاية الأسبوع.
حلقات نقاش ومحاضرات علمية
وتناولت دورة هذا العام مائدة حوار حول "أصوات اللاجئين في السينما"، إلى جانب حلقات نقاش حول "طبيعة الحدود الفاصلة بين الأفلام الروائية والوثائقية"، ومحاضرات عن الترميم والحفاظ على الأفلام وجماليات تصميم الصوت ورحلة الوثائقي مع مي المصري، ومابين الواقع والشاشة حوار مع فريد بوغدير تديره هند صبري.
مينا مسعود وحضور عالمي
وشهد المهرجان في دورته الثالثة تكريم المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي المصري ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، وحضور الفنان المصري الكندي مينا مسعود والمعروف بدوره في فيلم "علاء الدين"، إلى جانب حضور نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على رأسهم: يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلي علوي وإلهام شاهين ومروان حامد.
يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، أقيم في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.
ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.
حفل ختام المهرجان
وانطلق حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الثالث، بحضور عدد كبير من نجوم نجمات الفن العربي، مثل حلا شيحة وبسمة وأروى جودة وليلى علوي ومحمد هنيدي وسيد رجب.
Advertisements
- الأمريكي ستيفن سيجال يتحدث مع رئيس الفلبين عن الحرب على المخدرات
- نيكولاس كيدج وهيلارى سوانك يزوران أهرامات الجيزة
- رئيس فيتنام يزور منطقة الأهرامات "صور"
- وزير التجارة والسفير البريطانيين يزوران منطقة الأهرامات
- منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم يزور أهرامات الجيزة
- رئيس الوزراء التنزاني يزور أهرامات الجيزة ويسجل انبهاره بـ"الأكبر"
- "ستيڤن سيجال" في زيارة للأهرامات خلال مشاركته في مهرجان "الجونة"
- "ستيڤن سيجال" يعلن تكرار زيارته لمصر العام المقبل لهذا السبب
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما ستيڤن سيجال دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر