الهلال يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة السد القطري بأبطال آسيا

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني؛ تدريباته مساء أمس عقب الفوز على التعاون؛ بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.



وشهدت التدريبات؛ عودة اللاعب سلمان الفرج للمشاركة في المران الجماعي؛ بعدما أنهى برنامجه التأهيلي عقب تعافيه من الإصابة مؤخرا.



كما شارك الإيطالي جوفينكو بالتقسمية الأولة للمران؛ قبل أن يؤدي تدريبات تأهيلية؛ بالإضافة إلى خوض اللاعبين لتدريبات متنوعة قبل مواجهة السد القطري؛ يوم الثلاثاء بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.



ونجح فريق الهلال السعودي، في تحقيق فوز هام وثمين على نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس الماضي؛ لحساب الجولة الخامسة لبطولة الدوري السعودي 2019-2020.



تقدم سيدريك أميسي للتعاون في الدقيقة 4 من تسديدة قوية فشل المعيوف حارس الهلال في التصدي لها ليعلن تقدم التعاون على الهلال.



ولم تمر 5 دقائق حتى نجح الدولي السوري عمر خربين في تسجيل هدف التعادل للزعيم من رأسية رائعة، ومرت دقائق الشوط الاول دون أن تتغير النتيجة لينتهي الشوط بالتعادل بهدف لكل فريق.



وفي الدقيقة 68 من عمر اللقاء أحرز ريان الموسي مدافع التعاون هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح الهلال الأفضلية في المباراة ويهديه نقاط اللقاء الثلاث.



وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة 13 ويواصل التربع على قمة الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 4 في المركز الـ11ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.