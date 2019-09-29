عمرو أديب يحذر: دا اللي هيحصل في السعودية اليومين الجايين

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن إلى أن الهند والصين ليسوا أفضل من مصر، فهم شعوب مليارية، ولكنهم ركزوا على ما يريدون تحقيقه، لافتا إلى أن

الإخوان يتعاملون بمبدأ أن كل وقت وله كذبه.





وأكد أن مصر دولة قوية، وهدمها ليس سهل، منوهًا بأن المصريين عاشوا حياتهم بالأمس بصورة طبيعية، مؤكدا أن الأمن إحساس، معقبا: "هو كل واحد نزل إمبارح يعني نزلنا معاه محمد بيه بتاع قسم الهرم.. الناس نزلت وعاشت بشكل طبيعي، وكانوا يشعرون بالأمن.. لن نسمح أن حد ياخد مننا الأمن".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر والمملكة العربية السعودية تتعرضان لحملة من الهجوم والتشوية، مضيفا: "شوفوا اللي هيحصل في السعودية اليومين الجايين"، متوقعا تعرضها لحملة من الهجوم مثلما حدث مع مصر، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة لا تصنع إعلام، بل تصنع إرهاب.