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بوتراجينيو: كنا الأفضل أمام أتلتيكو مدريد.. وزيدان أضاف لمحة مهمة للريال

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:10 ص
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بوتراجينيو: كنا الأفضل أمام أتلتيكو مدريد.. وزيدان أضاف لمحة مهمة للريال
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد الإسباني، ان الجميع سعيد بأداء الفريق الأبيض ، حيث انه كان الأقرب إلى الفوز من الخسارة امام أتلتيكو.

وقال بوتراجينيو خلال المؤتمر الصحفي عقب التعادل 0-0 أمام أتلتيكو: "لعب الفريق مباراة جيدة حقاً سيطرنا على الكرة أكثر من أتلتيكو، كانت لدينا فرص سانحة لتسجيل الرأسية من بنزيما وتسديدة من بيل، بشكل عام كنا الفريق المفضل للفوز في هذه المباراة".

وأضاف قائلاً: "قام اللاعبين بتدوير الكرة فيما بينهم جيداً لقد دفعوا بشكل جيد جداً لكننا دافعنا كثيراً عن الكرة جيداً".

وواصل: "فالفيردي ضمن التشكيلة في الأمور الفنية نحن لا نتدخل زيدان يقر لقد قدم الفريق مباراة رائعة".

وتابع: "الفريق في المباريات الثلاث الأخيرة بالكاد تلقى فرص على مرماه وهذا ما يوضح الكثير عن الفريق وشخصية اللاعبين".

ومن الجدير بالذكر انه قد تعادل فريق أتليتكو مدريد مع فريق ريال مدريد بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

شهدت المباراة انتشار حالة من الحذر على لاعبي الفريقين خلال أحداث المباراة، وحرص الناديين على عدم خسارة نقاط المباراة كاملة وكانت الفرصة الأخطر في اللقاء عن طريق كريم بنزيما في الشوط الثاني ولكن تصدى لها اوبلاك حارس الاتليتكو.

ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 14 نقطة بالتساوي مع فريق غرناطة.
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