سيميوني: هذا ما دار بيني وبين راموس.. وأوبلاك أنقذنا من فضيحة
السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:57 م
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عمر عبدالعزيز
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أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، أن فريقه خاض مباراة صعبة، أم الغرين التقليدي ريال مدريد.
ومن الجدير بالذكر انه قد تعادل فريق أتليتكو مدريد مع فريق ريال مدريد بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.
وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: "في الشوط الأول كان لدينا وزن اكبر في الملعب لم نتمكن من حل بعض المواقف ، ومرة أخرى كان هناك رأس من بنزيمة أخرجه أوبلاك".
وأضاف قائلاً: "خروج جواو فيليكس ؟ عادي رأيت أنه الافضل تبديله، عليك أن تعتني به كصبي يبلغ من العمر 19 عامًا. اليوم او غداً ومستقبلاً نريد أن يقدم لنا جواو فيليكس قصارى جهده".
وأردف قائلاً: "توماس بارتي؟ إنه ينمو ، إنه يجعلني سعيدًا جدًا به ، لقد أردت منه هذه الاستمرارية. إنه أحد اللاعبين الذين يمنحنا مزيدًا من الاستمرارية في المباريات".
واستطرد: "علينا تحسين الكثير من الأشياء. علينا القيام بالكثير من العمل مع الوقت ، لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء التي يجب ألا نرتكبها. يجب أن يكون لدينا خيارات أفضل في المرحلة الهجومية".
واختتم سيميوني بقوله: "ماحدث بينك وبين راموس؟ مايحدث في الملعب يبقى في الملعب، ليس هناك ضغينه، والحكم الثاني يعرف ماقاله لي".
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