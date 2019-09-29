تعليق قوي لفريدة الشوباشي على فشل حشد الإخوان لتظاهرات أمس (فيديو)

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قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن جماعة الإخوان تعتبر المظاهرات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المنصة حشدا مصطنعا، معقبة: "طب فين حشدكم، مفيش مظاهرة واحدة حصلت للإخوان بالأمس، فين المظاهرات المليونية التي دعوا إليها مكنتش ولا مأوية، "



وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن سبب فشل الإخوان في الحشد للمظاهرات هو عدم امتلاك أي شعبية في الشارع المصري، معقبة: "الناس مش طايقاهم، هما مجانين، فاكرين إن في حد بيأيدهم".



ولفتت إلى أن الإخوان يكرهون دائمًا أي قائد يحب مصر، متابعة: "كانوا أعداء للزعيم عبد الناصر، ودلوقتي مش طاقين السيسي"



وأشارت إلى أن حكم جماعة الإخوان الذي أستمر لعام كان سيء للغاية، معقبة: " حكم الإخوان كان سنة سوداء وكانت مليئة بالكذب، ومفيش أي انجاز حصل، طفحونا الدم، وقرفونا في عيشتنا".



وتابعت أن الشعب المصري بسبب إدارة الإخوان السيئة، قام بإزاحتهم من السلطة في 30-6، ورغم ذلك يريدون العودة للحكم مرة أخرى، وكأن الشعب لم يرى تجربتهم في الحكم.



وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بالكثير من الانجازات التي ستعود على الاجيال الحالية والمقبلة على حد سواء، مشيرة إلى أن مصر تتقدم حاليًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أما جماعة الإخوان لا تمتلك أي شيء سوى الخراب والتدمير، وعلاقتهم بمصر لا تخرج عن هذا النطاق.



