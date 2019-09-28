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زيدان: هازارد على وشك الإنفجار.. وتنقصنا "الحدة" أمام الخصوم

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:44 م
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زيدان: هازارد على وشك الإنفجار.. وتنقصنا الحدة أمام الخصوم
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عمر عبدالعزيز
 
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أشار الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أن البلجيكي إيدين هازارد ليس لديه الكثير ليكون جاهز 100 ٪، ويجب أن يكون الجميع معه ويجب أن يتبعوا كل شيء لمساعدته.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي عقب التعادل 0-0 أمام أتلتيكو مدريد في الليجا: "إنه تحسن دفاعي مهم للغاية ؛ إذ عملنا جميعًا في تضامن دفاعي وهذا هو الأفضل للفريق ، ستأتي الاهداف حتماً".

وأضاف: "نحن سنواصل مباراه بمباراه ، اليوم نحن في الصدارة ، اردنا ان نحصل على نقاطًا اكثر وان نحافظ على نظافة شباكنا وان نكون اقوياء لان ذلك مهمًا جدًا ، الموسم طويل وانا اتذكر قبل فتره اننا فزنا بالدوري في الاسبوع الاخير واعتقد ان الفريق الفائز هذا الموسم سيفعل نفس الشيء".

وأكد زيدان بقوله: "كنا نستحق الفوز" .

واستطرد: "نحن نعلم أهمية وجود حدّه في كل مباراة. ولكني أؤكد انها اليوم كانت متواجدة منذ الدقيقة الاولى ، لم نمنحهم أي فرصة".

وأردف: "فيدي فالفيردي ؟ لقد لعب مباراة جيدة ، لقد استبدلته لانه تعرض لكدمات في قدمه مرتين. لقد لعب جيدًا، مثل الجميع".

وأكمل: "بيل بحاله جيدة. إنه يساعد كثيراً في الثلث الدفاعي ويظهر عندما ندافع كمجموعة".

وواصل: "لم نتلقى اهداف للمباراة الثالثة ؟ إنها امر مهم للغاية. إذا واصلنا لعب هذه المباريات المُعقدة بشكل دفاعي، وعملنا كمجموعة، فسنفعل شيئًا مهمًا. يجب أن نستمر في هذا الخط". 

وتابع: "فرصة بنزيما ؟ نعم ، لقد أخطأت الهدف. كانت تسديدة رائعة من كريم ، لكن حارس المرمى تصدى لها بشكل جيد جدًا. أعتقد أننا استحقنا الليلة أكثر".

واختتم: "بيل اساسي ؟ نعم، هذا جيد. السؤال هو نفسه يتكرر منذ فترة طويلة. إنه هنا وأعتقد أن جميع اللاعبين هنا للعب كرة القدم".
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