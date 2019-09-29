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حالة الطقس اليوم الأحد 29/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الأحد 29/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم الأحد 29/9/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 29/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة24 33
شبين الكوم24 33
طنطا24 32
دمنهور23 30
الإسكندرية23 29
بلطيم22 30
مطروح22 28
السلوم21 28
سيوة20 30
بورسعيد24 29
دمياط23 29
الزقازيق22 33
الإسماعيلية21 34
السويس22 33
العريش21 30
رفح21 29
رأس سدر21 33
نخل1431
نويبع26 32
طابا21 31
كاترين16 31
الطور22 33
شرم الشيخ2735
الغردقة26 36
مرسى علم27 35
الفيوم24 34
بني سويف24 34
المنيا24 34
أسيوط23 35
سوهاج22 36
قنا24 38
الأقصر24 38
أسوان26 38
أبو سمبل26 41
الوادي الجديد24 38
شلاتين28 38
أبو رماد26 35
حلايب27 33
رأس حدربة27 33

درجات الحرارة اليوم الأحد 29/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة28 40
المدينة المنورة28 41
الرياض26 41
المنامة30 37
أبوظبي30 40
الدوحة30 38
الكويت27 45
دمشق14 35
بيروت24 28
عمان15 31
القدس17 27
غزة21 29
بغداد24 43
مسقط30 34
صنعاء1324
الخرطوم28 38
طرابلس21 28
تونس2030
الجزائر17 27
الرباط1527
نواكشوط2430

درجات الحرارة اليوم الأحد 29/9/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين1628
كوالالمبور2332
طوكيو1824
أثينا1727
روما1626
باريس1219
مدريد1228
برلين1318
لندن1317
مونتريال0618
موسكو0411
نيويورك2028
واشنطن2033

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

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