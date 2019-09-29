حالة الطقس اليوم الأحد 29/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الأحد 29/9/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الأحد 29/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 24 33 شبين الكوم 24 33 طنطا 24 32 دمنهور 23 30 الإسكندرية 23 29 بلطيم 22 30 مطروح 22 28 السلوم 21 28 سيوة 20 30 بورسعيد 24 29 دمياط 23 29 الزقازيق 22 33 الإسماعيلية 21 34 السويس 22 33 العريش 21 30 رفح 21 29 رأس سدر 21 33 نخل 14 31 نويبع 26 32 طابا 21 31 كاترين 16 31 الطور 22 33 شرم الشيخ 27 35 الغردقة 26 36 مرسى علم 27 35 الفيوم 24 34 بني سويف 24 34 المنيا 24 34 أسيوط 23 35 سوهاج 22 36 قنا 24 38 الأقصر 24 38 أسوان 26 38 أبو سمبل 26 41 الوادي الجديد 24 38 شلاتين 28 38 أبو رماد 26 35 حلايب 27 33 رأس حدربة 27 33

درجات الحرارة اليوم الأحد 29/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 28 40 المدينة المنورة 28 41 الرياض 26 41 المنامة 30 37 أبوظبي 30 40 الدوحة 30 38 الكويت 27 45 دمشق 14 35 بيروت 24 28 عمان 15 31 القدس 17 27 غزة 21 29 بغداد 24 43 مسقط 30 34 صنعاء 13 24 الخرطوم 28 38 طرابلس 21 28 تونس 20 30 الجزائر 17 27 الرباط 15 27 نواكشوط 24 30





درجات الحرارة اليوم الأحد 29/9/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 16 28 كوالالمبور 23 32 طوكيو 18 24 أثينا 17 27 روما 16 26 باريس 12 19 مدريد 12 28 برلين 13 18 لندن 13 17 مونتريال 06 18 موسكو 04 11 نيويورك 20 28 واشنطن 20 33



