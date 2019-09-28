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عاجل .. خبير تحكيمي يكشف موقف الزمالك في حالة انسحاب بطل السنغال

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:26 م
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عاجل .. خبير تحكيمي يكشف موقف الزمالك في حالة انسحاب بطل السنغال
الزمالك
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حسن شحاتة
 
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كشف أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي خلال تصريحاته التلفزيونية عبر قناة ON SPORT، عن موقف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حالة إصرار مسؤولي ندي جينيراسيون فوت السنغالي على عدم خوض المباراة أمام القلعة البيضاء مساء الغد.

وقال أحمد الشناوي : "عدم وصول الفريق السنغالي إلى ملعب المباراة مساء غدًا على ملعب برج العرب، يعد إنسحاب من الفريق السنغالي ويتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".

وجاءت تلك التصريحات على خلفية تهديدات النادي السنغالي بعدم خوض اللقاء مساء الغد، بسبب تأجيلها لمدة يوم بعدما كان مقرر خوضها مساء السبت.

ويذكر أن مباراة الذهاب أنتهت بتفوق الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، لينتظر الجماهير مباراة الغد ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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المزيد عن: خبير تحكيمي جينيراسون بطل السنغال الزمالك أخبار الزمالك أحمد الشناوي
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