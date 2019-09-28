ترتيب الدوري الاسباني بعد تعادل الريال وأتليتكو في "ديربي مدريد"

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء "ديربي مدريد" بين الريال وأتليتكو والذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتليتي، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الاسباني الممتاز (الليجا).





وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، وحافلة بالندية والاثارة، وكان ريال مدريد الطرف الاكثر استحواذًا على الكرة، واستطاع لاعبو الفريقين تهديد مرمي الآخر، لكن لم تسفر الهجمات عن أي أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.





وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلي 15 نقطة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني، بينما يحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث برصيد 14 نقطة.





وإليكم ترتيب الدوري الاسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتليتكو مدريد:-





1- ريال مدريد .. 15 نقطة

2- غرناطة .. 14 نقطة

3- أتليتكو مدريد .. 14 نقطة

4- برشلونة .. 13 نقطة

5- ريال سوسيداد.. 13 نقطة

6- أتليتك بلباو.. 12 نقطة

7- فياريال .. 11 نقطة

8- إشبيلية.. 10 نقاط

9- فالنسيا.. 9 نقاط

10- ريال بيتيس .. 8 نقاط

11- خيتافي.. 7 نقاط

12- ليفانتي.. 7 نقاط

13- اوساسونا.. 7 نقاط

14- بلد الوليد .. 6 نقاط

15- سلتا فيجو.. 6 نقاط

16- إيبار.. 5 نقاط

17- ألافيس.. 5 نقاط

18- إسبانيول.. 5 نقاط

19- ريال مايوركا.. 4 نقاط

20- ليجانيس.. 2 نقطة