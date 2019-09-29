ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة بشأن سبب تراكم ديون مصر العسكرية في حقبة الرئيس الراحل السادات.. ودور جورج بوش

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:36 ص
Advertisements
مفاجأة بشأن سبب تراكم ديون مصر العسكرية في حقبة الرئيس الراحل السادات.. ودور جورج بوش
وزير الخارجية الأسبق
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن المهندس عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، كان رجلًا وطنيًا وتحمل الكثر من المسؤولية في هذا الوقت، واستقالته تأتي في إطار الرغبة في التغيير، لكن السبب الحقيقي وراء هذه الاستقالة لا أعرفه. 

وتابع وزير الخارجية الأسبق، خلال حواره مع فضائية "العربية"، مساء السبت، أن اعتماد حكومة عصام شرف على بعض الوجوه القديمة، يأتي في إطار الاستفادة من الخبرات الموجودة، معقبًا: "ليس كل من عمل مع الرئيس الأسبق حسني مبارك أخطأ".

وأشار إلى أن الشارع المصري كان به انفلات كبير، وأي شخص كان يقبل منصبا وزاريا في هذا الوقت كان يعتبر فدائيا، مضيفًا أن الاستعانة بالدكتور كمال الجنزوري كرئيس للوزراء مرة أخرى جاء بسبب خبرته الواسعة في التعامل مع المؤسسات الدولية، وحبرته في إدارة شؤون البلاد.

ولفت إلى أن الديون العسكرية بدأت عندما قرر الرئيس الراحل أنو السادات، الاستعانة بالسلاح الأمريكي كبديل للسلاح الروسية، مشيرًا إلى أن مصر في البداية كان تدفع ثمن السلاح، وبعد ذلك اقترضت بعض الأموال لشراء هذه الأسلحة، خاصة وأن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر وعد مصر بإعفاء مصر من هذه الديون في وقت ما، ولكن "كارتر" لم يستمر في الحكم لفترة طويلة، مما أدى لوجود دين كبير على مصر.

وأشار إلى أن مصر التزمت بدفع فوائد الديون العسكرية باستمرار، لأن هناك قانون أمريكي ينص على وقف كافة المعونات لأي دولة، لا تقوم بتسديد ديونها لمدة عام واحد، مشيرًا إلى أن فائدة الديون العسكرية وصلت لـ900 مليون دولار، وهذا كان رقمًا كبيرًا للغاية في ظل مرور مصر بضائقة مالية كبيرة.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جورج بوش، تبني طلب مصر بالعمل على إعفائها من ديونها العسكرية، خاصة في ظل وقوف مصر مع الجانب الكويتي ضد الاعتداء العراقي على الكويت، معقبًا: "أنا كلفت بالعمل مع الكونجرس الأمريكي لإلغاء ديون مصر العسكرية، وهذا الأمر كان أحد الإنجازات الكبيرة التي تحسب للدبلوماسية المصرية".
Advertisements
طباعة
المزيد عن: ديون مصر العسكرية ديون جورج بوش السادات الرئيس السادات
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
سيلتا فيغو
ديبورتيفو ألافيس
-
x
16:00
-
ريال مايوركا
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
غور ماهيا
-
x
15:00
-
إتحاد الجزائر
مازيمبي
-
x
15:30
-
فوسا جينيور
حوريا
-
x
18:00
-
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
-
x
18:00
-
أشانتي كوتوكو
الهلال
-
x
19:30
-
إنييمبا
الزمالك
-
x
20:00
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
17:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
-
x
15:30
-
فرايبورج
كولن
-
x
18:00
-
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
-
x
15:00
-
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
-
x
18:45
-
بيراميدز
النادي الصفاقسي
-
x
19:00
-
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
-
x
12:30
-
بريشيا
لاتسيو
-
x
15:00
-
جنوة
ميلان
-
x
20:45
-
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status