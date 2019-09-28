أبرز أخبار محافظة البحر الأحمر اليوم السبت 28 سبتمبر 2019
السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:45 م
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محمد طه
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تنشر بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها ومتابعيها، النشرة اليومية لمواطني محافظة البحر الأحمر، والتي تهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي والخدمي، اليوم السبت 28 - 9-2019 وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولًا بأول.
مؤتمر "المحامين" السنوي يدين استهداف كمين بئر العبد.. والنقيب يوجه رسالة للجيش
أدان المؤتمر السنوي لمحامي مصر لعام 2019، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، استهداف كمين "تفاحة" التابع للجيش المصري، بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، مما أسفر عن استشهاد 4 مجندين وضابط، وإصابة 11 آخرين، بحسب وكالة رويترز.
وأكد نقيب المحامين، في بيان له، على دعم محامي مصر للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب الذي يهدف إلى تقويض دور الدولة المصرية، وإرسال صورة سلبية عن مصر إلى المجتمع الدولي في وقت حساس وحرج من تاريخ الوطن، يبني فيه المصريين دولتهم الديمقراطية المدنية الحديثة، واستعادة دور مصر الريادي على المستويين الإقليمي والدولي.
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادثين منفصلين بالغردقة
لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، مساء يوم الجمعة، إثر حادثين، على طريق المطار أمام عمارات "مبارك 5" جنوبي مدينة الغردقة وفي نفس المكان، أحدهما اصطدام سيارة بموتوسيكل والآخر اصطدام سيارة ربع نقل بسيارة ملاكي في نفس توقيت الحادث الأول وذلك في الاتجاه المعاكس في نفس الطريق.
حيث تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادثين سير لاصطدام سيارة ملاكي بموتوسيكل والآخر اصطدام سيارة ربع نقل بسيارة ملاكي.
نائبة محافظ البحر الأحمر تتفقد ممشى شيري والنصر بالغردقة
تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائبة محافظ البحر الأحمر ممشى شيري بمدينة الغردقة لمتابعة الحالة الأمنية والوقوف على أعمال النظافة بها.
ومن جانبها أكدت على ضرورة المحافظة على أعمال النظافة اليومية بالممشى وكذلك الاهتمام بالشوارع الجانبية حتى يظهر الممشي بالمظهر اللائق بها لما تتكسبه المنطقة من شهرة بين الأجانب والمصريين حيث يعد أهم الشوارع السياحية بالمدينة.
وحرصت النائبة على الاستماع إلى مطالب المواطنين المتواجدين بالممشى، مؤكدا لهم أن المحافظة تضع نصب أعينها خدمة جميع المواطنين بمختلف مدنها.
نقيب المحامين: الخليج دفع تريليون دولار لأمريكا لحمايتهم.. ولن تفعل
حيا سامح عاشور، نقيب المحامين، نقباء المحامين العرب، والأمناء المساعدين لاتحاد المحامين العرب، على مشاركتهم في فاعليات المؤتمر، مشيرا إلى أن هناك مشاعر تربط هذا الوطن العربي الكبير الذي ننتمي إليه، ويتعرض لمخاطر عديدة، فمصيرنا واحد، وصفقة القرن تستهدف تصفية المنطقة بأسرها وليس فلسطين فقط.
وتساءل نقيب المحامين، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر السنوي لمحامي مصر لعام 2019 والمنعقد بمدينة الغردقة، خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، عن صاحب المصلحة في الاقتتال الدائر في اليمن، بالتأكيد ليسوا اليمنيين، أو جيرانهم العرب وإن شاركوا فيما يحدث، فالمعركة الجميع فيها مهزوم، كما أن الفرقاء في ليبيا يقضون على بعضهم البعض، ونسمع العصبية القبلية التي تقسم ليبيا لثلاث مناطق، برقة، وفزان، وطرابلس، مما يعرضها لخطر القسمة القبلية لتعود بها إلى ما قبل التاريخ، وتجرف ما لديها من بترول لصالح فرنسا وأوروبا.
لأول مرة في العالم مصري يستعد لعبور المانش بزعانف (المونو)
يستعد السباح المصرى سيد باروكى لمحاولة عبور بحر المانش بزعانف المونو لأول مرة في العالم لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية باسم مصر.
واعلن السباح العالمى خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط، أن الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ برئاسة الكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحاد وافق على الرعاية الأدبية لمحاولة عبور المانش للسباح المصرى سيد باروكى المقيم حاليا فى إيطاليا واضاف شلبى فى تصريح صحفى اليوم السبت أن السباح سيد باروكى سوف يبدا الاستعداد لعبور بحر المانش مستخدما زعانف المونو، لأول مرة في العالم في 2021.
تموين البحر الأحمر يزف بشرة سارة لغير المقيدين على بطاقة تموين الأسرة
أعلن المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين، بمحافظة البحر الأحمر، عن بدء، تنفيذ قرار الدكتور علي مصلحي وزير التموين رقم 191 لسنة 2019، الخاص بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة الزوج أو الأسرة.
ومن جانبه وجه وكيل وزارة االتموين بالبحر الأحمر، جميع مكاتب التموين المختلف في مدن محافظة البحر الأحمر، بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيدًا تموينيا وبطاقته التموينية سارية وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية سارية.
مؤتمر "المحامين" السنوي يدين استهداف كمين بئر العبد.. والنقيب يوجه رسالة للجيش
أدان المؤتمر السنوي لمحامي مصر لعام 2019، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، استهداف كمين "تفاحة" التابع للجيش المصري، بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، مما أسفر عن استشهاد 4 مجندين وضابط، وإصابة 11 آخرين، بحسب وكالة رويترز.
وأكد نقيب المحامين، في بيان له، على دعم محامي مصر للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب الذي يهدف إلى تقويض دور الدولة المصرية، وإرسال صورة سلبية عن مصر إلى المجتمع الدولي في وقت حساس وحرج من تاريخ الوطن، يبني فيه المصريين دولتهم الديمقراطية المدنية الحديثة، واستعادة دور مصر الريادي على المستويين الإقليمي والدولي.
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادثين منفصلين بالغردقة
لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، مساء يوم الجمعة، إثر حادثين، على طريق المطار أمام عمارات "مبارك 5" جنوبي مدينة الغردقة وفي نفس المكان، أحدهما اصطدام سيارة بموتوسيكل والآخر اصطدام سيارة ربع نقل بسيارة ملاكي في نفس توقيت الحادث الأول وذلك في الاتجاه المعاكس في نفس الطريق.
حيث تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادثين سير لاصطدام سيارة ملاكي بموتوسيكل والآخر اصطدام سيارة ربع نقل بسيارة ملاكي.
نائبة محافظ البحر الأحمر تتفقد ممشى شيري والنصر بالغردقة
تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائبة محافظ البحر الأحمر ممشى شيري بمدينة الغردقة لمتابعة الحالة الأمنية والوقوف على أعمال النظافة بها.
ومن جانبها أكدت على ضرورة المحافظة على أعمال النظافة اليومية بالممشى وكذلك الاهتمام بالشوارع الجانبية حتى يظهر الممشي بالمظهر اللائق بها لما تتكسبه المنطقة من شهرة بين الأجانب والمصريين حيث يعد أهم الشوارع السياحية بالمدينة.
وحرصت النائبة على الاستماع إلى مطالب المواطنين المتواجدين بالممشى، مؤكدا لهم أن المحافظة تضع نصب أعينها خدمة جميع المواطنين بمختلف مدنها.
نقيب المحامين: الخليج دفع تريليون دولار لأمريكا لحمايتهم.. ولن تفعل
حيا سامح عاشور، نقيب المحامين، نقباء المحامين العرب، والأمناء المساعدين لاتحاد المحامين العرب، على مشاركتهم في فاعليات المؤتمر، مشيرا إلى أن هناك مشاعر تربط هذا الوطن العربي الكبير الذي ننتمي إليه، ويتعرض لمخاطر عديدة، فمصيرنا واحد، وصفقة القرن تستهدف تصفية المنطقة بأسرها وليس فلسطين فقط.
وتساءل نقيب المحامين، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر السنوي لمحامي مصر لعام 2019 والمنعقد بمدينة الغردقة، خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، عن صاحب المصلحة في الاقتتال الدائر في اليمن، بالتأكيد ليسوا اليمنيين، أو جيرانهم العرب وإن شاركوا فيما يحدث، فالمعركة الجميع فيها مهزوم، كما أن الفرقاء في ليبيا يقضون على بعضهم البعض، ونسمع العصبية القبلية التي تقسم ليبيا لثلاث مناطق، برقة، وفزان، وطرابلس، مما يعرضها لخطر القسمة القبلية لتعود بها إلى ما قبل التاريخ، وتجرف ما لديها من بترول لصالح فرنسا وأوروبا.
لأول مرة في العالم مصري يستعد لعبور المانش بزعانف (المونو)
يستعد السباح المصرى سيد باروكى لمحاولة عبور بحر المانش بزعانف المونو لأول مرة في العالم لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية باسم مصر.
واعلن السباح العالمى خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط، أن الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ برئاسة الكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحاد وافق على الرعاية الأدبية لمحاولة عبور المانش للسباح المصرى سيد باروكى المقيم حاليا فى إيطاليا واضاف شلبى فى تصريح صحفى اليوم السبت أن السباح سيد باروكى سوف يبدا الاستعداد لعبور بحر المانش مستخدما زعانف المونو، لأول مرة في العالم في 2021.
تموين البحر الأحمر يزف بشرة سارة لغير المقيدين على بطاقة تموين الأسرة
أعلن المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين، بمحافظة البحر الأحمر، عن بدء، تنفيذ قرار الدكتور علي مصلحي وزير التموين رقم 191 لسنة 2019، الخاص بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة الزوج أو الأسرة.
ومن جانبه وجه وكيل وزارة االتموين بالبحر الأحمر، جميع مكاتب التموين المختلف في مدن محافظة البحر الأحمر، بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيدًا تموينيا وبطاقته التموينية سارية وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية سارية.
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