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"الإسكان": 25 مليار جنيه تكلفة إنشاء المدن الجديدة بالصعيد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:45 م
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الإسكان: 25 مليار جنيه تكلفة إنشاء المدن الجديدة بالصعيد
إسكان
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كساب أحمد
 
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قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لوزير الإسكان، إن تكلفة إنشاء المدن الجديدة في الصعيد تكلف 25 مليار جنيه، وهذا الأمر يوضح مدى اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد، فعلى سبيل المثال هناك 3 مليار جنيه تم انفاقهم على مدينة أسوان الجديدة فقط.

وأضاف المستشار الإعلامي لوزير الإسكان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي وفرت 1.5 مليون فرصة عمل، مضيفًا أن الوزارة انتهت من طريق الهضبة بمدينة أسيوط، وهذا الطريق سيكون محورًا تنمويًا سيخلق فرصًا كبير للتمية على جانبي الطريق.

وأشار إلى أن هناك 4 ملايين مواطن استفادوا بصورة مباشرة من الإسكان الاجتماعي، خلاف استفادة مليون مواطن من وحدات تطوير المناطق العشوائية الخطرة، لافتَا إلى أن وزارة الإسكان تستهدف القضاء على مشكلة الإسكان، خاصة فيما يتعلق بشريحة محدودي الدخل.

هذا واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع، بالانتهاء من مشروعات الإسكان وفقًا للجداول الزمنية المحددة، خاصة أن هذه المشروعات ستخلق واقعًا جديدًا متطور من جميع النواحي المعيشية والخدمية وستغير أسلوب حياة المواطنين.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتضمن المشروعات الاسكان الاجتماعي كل الخدمات الأساسية فى قطاع الطرق والمحاور، وتوفير الأمن والسلامة للمواطنين.
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المزيد عن: وزارة الإسكان مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي إسكان إجتماعي
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