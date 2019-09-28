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مهم نواجه الأكاذيب بالحقائق.. أحمد موسى يكشف فبركة "الجزيرة" للفيديوهات لإثارة الفوضى

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:41 م
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مهم نواجه الأكاذيب بالحقائق.. أحمد موسى يكشف فبركة الجزيرة للفيديوهات لإثارة الفوضى
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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كشف الإعلامي أحمد موسى، بالصور والفيديوهات فبركة قناة الجزيرة القطرية، للمظاهرات المزعومة من أجل نشر الفوضى والتخريب في مصر، حيث قام بعرض فبركة الفضائية القطرية لحشود المصريين في ثورة 30 يونيو لرفض حكم جماعة الإخوان الإرهابية على أنها مظاهرات ضد الدولة أمس.

وعلق "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت قائلًا: "قناة الجزيرة القطرية استخدمت احتفالات وحشود المصريين في ثورة 30 يونيو وركبت عليها أصوات للحشد والتظاهر ضد الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية"، معقبًا: "قناة العار والفضائح".

وقال موسى متهكما: "الجزيرة قامت بتغير صور عبد الناصر للرئيس السيسي"، مشددًا على ضرورة الرد على أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية.

كما أذاع الإعلامي تسجيلًا صوتيًا للإرهابي على بطيخ، القائد العام للجماعة الإرهابية وهو يؤكد أن الجماعة تعد إلى عمل إرهابي كبير سيهز الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان تمارس الإرهاب، وكافة العمليات الإرهابية في مصر خرجت منها، لافتًا إلى أن تنظيم أنصار بيت المقدس خرج منه، وسيتم محاكمة أفراده الأربعاء المقبل "حضوريا".

واستطرد قائلًا: "تنظيم بيت المقدس قام بتفجير مديرية أمن الدقهلية ومديرية أمن القاهرة فضلًا عن ضرب معسكرات"، مؤكدا أن هذا التنظيم الجناح العسكري للجماعة الإرهابية.

وتابع: "بيت المقدس مثل حركات حماس وحسم ولواء الثورة"، مضيفًا: "على بطيخ قال في حاجه حصلت في مصر وأنا بقول اه حصلت".

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