أجايي يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك كانو سبورت (فيديو)
السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:16 م
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محمد مرعي
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نجح النيجيري جونيور أجايي في تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي، في شباك كانو سبورت الغيني، في اللقاء الذي يقام ضمن مباريات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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