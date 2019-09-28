أجايي يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك كانو سبورت (فيديو)









نجح النيجيري جونيور أجايي في تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي، في شباك كانو سبورت الغيني، في اللقاء الذي يقام ضمن مباريات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.