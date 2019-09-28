مقتل 8 مدنيين في هجوم إرهابي شمالي بوركينا فاسو

قتل 8 مدنيين في هجوم إرهابي، السبت، على قرية كومسيلجا في منطقة زيمتانجا شمالي بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني، إن "مسلحين هاجموا القرية التي تبعد 20 كم من مدينة كونجوسي، وقتلوا 8 من السكان".

فيما أفاد مصدر أمني آخر بأن "أحد سكان القرية اعتبر مفقودا بعدما خطفه المهاجمون".

وتشهد هذه المنطقة باستمرار هجمات يشنها الإرهابيون وأدت إلى فرار آلاف من سكانها.

وتواجه بوركينا فاسو، منذ بداية 2015 هجمات إرهابية خصوصا في شمال البلاد وشرقها، أوقعت أكثر من 570 قتيلا.

وفي إطار جهودها للحدّ من الهجمات، مدّدت سلطات بوركينا فاسو في منتصف يوليو الماضي، 6 أشهر حالة الطوارئ السارية منذ ديسمبر 2018 في معظم مناطق البلاد.

وتنصّ حالة الطوارئ على منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن، بينها عمليّات دهم للمساكن في أيّ وقت من النهار أو الليل.

وتواجه بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسية السابقة التي تعد إحدى أفقر دول العالم، هجمات إرهابية منذ 4 أعوام، خصوصا في شمال البلاد وشرقها، وقد خلفت أكثر من 500 قتيل.

وتركزت الهجمات في البداية في شمال البلاد، ثم توسعت إلى مناطق أخرى مثل الشرق المحاذي لتوغو وبنين، والذي بات ثاني منطقة كبرى تعاني انعدام الأمن.

ومنتصف أغسطس الماضي قتل 24 عسكريا في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في شمال بوركينا فاسو، في ضربة غير مسبوقة لجهود هذا البلد في محاربة "الجهاديين".