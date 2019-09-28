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محسن عادل: مصر من أكبر ثلاث دول لديهم زيادة في معدل النمو الاقتصادي (فيديو)

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:47 م
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محسن عادل: مصر من أكبر ثلاث دول لديهم زيادة في معدل النمو الاقتصادي (فيديو)
محسن عادل
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داليا الحسين
 
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قال محسن عادل خبير الاقتصاد والاستثمار، إن مصر من أكبر ثلاث دول لديها زيادة في معدل النمو الاقتصادي بنسبة 6%، لافتًا إلى أن معظم البلاد المحيطة "تنهار" مثل السودان الذي يعاني من ثورة بينما ليبيا تعاني من حرب أهلية والجزائر تواجه الانتقال السلمي للسلطة أما المغرب هناك تباطؤ وركود اقتصادي، في حين أن الأردن لديه مشكلات اقتصادية يحاول الخروج منها، ولبنان طلبت دعم الدول الأوروبية وصندوق النقد الدولي؛ لأن اقتصادها يتراجع بشكل حاد وسوريا والعراق لديهما حروب.

وأضاف "محسن"، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السعودية قامت بانتهاج نهج جديد لتحرير الاقتصاد؛ ولذلك قامت بقانون جديد للاستثمار يشبه مصر فضلًا عن تنمية في منطقة البحر الأحمر، وقامت بإصدار التأشيرة الجديدة بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات كبيرة.

وأشار إلى أن السعودية تمثل السوق الضامن والداعم لسوق النفط في العالم، نظرا للاحتياطي النفطي الهائل لديها، لافتًا إلى أن ضرب منشأة أرامكو أدى إلى وقف 5% من إنتاج النفط العالمي، وأسعار النفط زادت في يوم نحو20%.

ولفت خبير الاقتصاد والاستثمار إلى أن مصر تحاول تفادي هذه الأزمات من خلال تأمين الدولة، موضحًا أن بلادنا أنشأت بنية تحتية قوية لهذه الظروف؛ لأن الحروب اليوم اقتصادية، متابعًا: "السعودية الآن تحتاج إلى شهر لكي تستعيد قدراتها النفطية".
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