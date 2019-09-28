مع انتهاء عقد نجم تشيلسي في صيف 2020.. حلم برشلونة على وشك التحقق
السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:37 م
Advertisements
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن يقترب مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، من تحقيق الحلم، وإتمام التعاقد مع النجم الدولي البرازيلي ويليان بورجوس، من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.
ومن الجدير بالذكر ان تعاقد برشلونة مع جناح الفريق اللندني، خلال الميركاتو الصيفي القادم، سيكون بالمجان بعد انتهاء عقده في يونيو 2020 عقب محاولات دامت نحو 10 سنوات.
وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم السبت، فإن نادي برشلونة يحلم بالتعاقد مع ويليان منذ أن كان لاعبًا في صفوف شاختار دونستك الأوكراني، ومن ثم فقد قدّم له عرضًا وقتها بلغت قيمته المالية حوالي 25 مليون يورو.
وبكن النادي الكتالوني، لم يتمكن من التعاقد مع اللاعب البرازيلي الذي فضّل بعدها الانضمام إلى الدوري الإنجليزي من بوابة نادي توتنهام هوتسبير.
ولكن الملفت للإنتباه، أنه أثناء توقيع ويليان للكشف الطبي مع توتنهام، فقد تلقى اللاعب عرضًا أفضل وراتبًا أعلى من الجار تشيلسي، ولذلك قرر ويليان أن يرفض الانتقال للسبيرز، وفضل الانضمام إلى جاره اللندني، تشيلسي.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يتوقف النادي الكتالوني عن رغبته ومحاولاته لأجل التعاقد مع ويليان، وجلبه إلى ملعب "كامب نو" ومن ثم قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة بنهاية الموسم الجاري.
وفي سياق متصل، يحاول مسؤولو البلاوجرانا التعاقد مع النجم الدولي الإسباني، فابيان رويز: من صفوف فريق نابولي الإيطالي ولكن المفاوضات مع أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي الجنوب الإيطالي، لن تكون سهلة على الإطلاق، بعد ان أكد خلال تصريحات صحفية أن خروج رويز مستحيلاً.
وكان مسؤولي برشلونة قد حاولوا مرتين حسم ضم ويليان من تشيلسي في آخر سنتين، وحينما لم ينجح اتجه للتعاقد مع البرازيلي الآخر مالكوم دي أوليفيرا، من بوردو الفرنسي، ولكنه لم ينجح ورحل إلى زينيت بطرسبرج الروسي.
Advertisements
- ويليان يحسم موقفه من الانتقال إلى برشلونة
- برشلونة يجهز عرضه المالي للتعاقد مع جناح تشيلسي في يناير
- عودة كوتينيو إلى ليفربول بـ80 مليون يورو
- منتخب كتالونيا يستدعي لاعب ريال مدريد
- ترشيح زيدان لتدريب فرنسا
- بعد خروجه من خطط لامبارد.. ويليان على رادار عملاق الكرة الإيطالية
- صدمة جديدة لريال مدريد
- بعد ضياع 3 فرص سابقة.. عقبة جديدة تُهدد انتقال صفقة كبري إلى برشلونة
- صدمة جديدة لبرشلونة
- نابولي يرفض انتقال نجمه المتألق إلى برشلونة
المزيد عن: ويليان وتشيلسي ويليان وبرشلونة ويليان مالكوم صفقات برشلونة والريال صفحة أوراسكوم للإنشاءات زينيت بطرسبرج برشلونة انتهاء عقد ويليانتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر