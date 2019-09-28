مع انتهاء عقد نجم تشيلسي في صيف 2020.. حلم برشلونة على وشك التحقق

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن يقترب مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، من تحقيق الحلم، وإتمام التعاقد مع النجم الدولي البرازيلي ويليان بورجوس، من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.





ومن الجدير بالذكر ان تعاقد برشلونة مع جناح الفريق اللندني، خلال الميركاتو الصيفي القادم، سيكون بالمجان بعد انتهاء عقده في يونيو 2020 عقب محاولات دامت نحو 10 سنوات.





وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم السبت، فإن نادي برشلونة يحلم بالتعاقد مع ويليان منذ أن كان لاعبًا في صفوف شاختار دونستك الأوكراني، ومن ثم فقد قدّم له عرضًا وقتها بلغت قيمته المالية حوالي 25 مليون يورو.

وبكن النادي الكتالوني، لم يتمكن من التعاقد مع اللاعب البرازيلي الذي فضّل بعدها الانضمام إلى الدوري الإنجليزي من بوابة نادي توتنهام هوتسبير.



