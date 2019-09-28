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عاجل.. الأهلي يعاقب صالح جمعة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:07 م
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عاجل.. الأهلي يعاقب صالح جمعة
صالح جمعة
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علي نبوي
 
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قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر بعد غيابه عن مران المستبعدين من مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.


وكان صالح قد حصل على إذن بالغياب عن مران المستبعدين أمس الجمعة، لكنه عاد اليوم وغاب مجددًا دون الحصول على إذن ليوقع عبد الحفيظ غرامة مالية على اللاعب وفقًا للائحة.


ويواجه الأهلي في الثامنة من مساء اليوم نظيره كانو سبورت الغيني على ستاد برج العرب بالإسكنردية بإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الغينية مالابو بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.

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المزيد عن: نادي الاهلي صالح جمعة الاهلي اخبار الاهلي
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