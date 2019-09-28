ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بدًا من اليوم.. "التموين" تبدأ إجراءت ضم الزوجات على بطاقات أزواجهن

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:37 م
Advertisements
بدًا من اليوم.. التموين تبدأ إجراءت ضم الزوجات على بطاقات أزواجهن
بطاقة التموين
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
بدأت مكاتب التموين بالمحافظات، اليوم السبت، تنفيذ القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019، الخاص بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة الزوج أو الأسرة.

ووجه وزير التموين، المديريات والمكاتب في مختلف المحافظات بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيدًا تموينيا وبطاقته التموينية سارية وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية سارية.

وكشف تقرير رسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جاري استقبال التظلمات الخاصة للمستبعدين من منظومة صرف السلع المدعمة ويجرى مراجعتها، وبعد التأكد من صحة بيانات التظلم يجرى إدراج أي شخص يثبت أحقيته في الدعم بمنظومة صرف السلع.

وأكد التقرير، عدم استبعاد أي شخص من الأسر الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل، وأن التنقية تقتصر فقط على غير المستحقين، وأن قرار الوزير بإعادة فتح التظلمات حتى نهاية أكتوبر المقبل، هدفه إتاحة الفرصة لأي شخص يرى أن محددات لجنة العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليه وأنه من مستحقي الدعم وبعد مراجعة بيانات التظلم وثبوت استحقاق الشخص للدعم يعاد مباشرة إلى البطاقات ويصرف المقررات التموينية له.

 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
0
x
13:00
0
فالنسيا
خيتافي
-
x
16:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
0
x
13:30
0
ليفربول
أستون فيلا
-
x
16:00
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
16:00
-
برايتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status