بدًا من اليوم.. "التموين" تبدأ إجراءت ضم الزوجات على بطاقات أزواجهن

بدأت مكاتب التموين بالمحافظات، اليوم السبت، تنفيذ القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019، الخاص بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة الزوج أو الأسرة.





ووجه وزير التموين، المديريات والمكاتب في مختلف المحافظات بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيدًا تموينيا وبطاقته التموينية سارية وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية سارية.





وكشف تقرير رسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جاري استقبال التظلمات الخاصة للمستبعدين من منظومة صرف السلع المدعمة ويجرى مراجعتها، وبعد التأكد من صحة بيانات التظلم يجرى إدراج أي شخص يثبت أحقيته في الدعم بمنظومة صرف السلع.





وأكد التقرير، عدم استبعاد أي شخص من الأسر الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل، وأن التنقية تقتصر فقط على غير المستحقين، وأن قرار الوزير بإعادة فتح التظلمات حتى نهاية أكتوبر المقبل، هدفه إتاحة الفرصة لأي شخص يرى أن محددات لجنة العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليه وأنه من مستحقي الدعم وبعد مراجعة بيانات التظلم وثبوت استحقاق الشخص للدعم يعاد مباشرة إلى البطاقات ويصرف المقررات التموينية له.



