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ضربة جديدة لأحلام ريال مدريد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:48 م
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ضربة جديدة لأحلام ريال مدريد
بوجبا
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الفجر الرياضي
 
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ابتعد بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عن فكرة الانضمام إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

 

 

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن بول بوجبا كان يحلم بالعودة الى يوفنتوس أو الانتقال إلى ريال مدريد والعمل تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان .

 

 

وأوضحت أن بول بوجبا لايمانع من البقاء في مانشستر يونايتد وذلك في حال وافق الشياطين الحمر على منحه 34 مليون يورو كراتب في السنة الواحدة وفي حالة الموافقة سيبقى ويصبح أحد أعلى اللاعبين أجراً في العالم .



حرب برشلونة وريال مدريد تشتعل على نجم إسبانيا

 

 دخل ناديا برشلونة وريال مدريد في صراع جديد قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل مما يؤكد أنهما يخططان للمستقبل مبكرًا

 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن رغبة برشلونة وريال مدريد في ضم فابيان رويز نجم فريق نابولي الإيطالي والذي انضم لحسابات منتخب إسبانيا مع المدرب روبرت مورينو.

 

ولن تقل تكلفة التعاقد مع فابيان رويز عن 60 مليون يورو بأي حال، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً.

 

ويسعى ريال مدريد لضم فابيان رويز كبديل عن صفقة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في ظل صعوبة الصفقة بينما يرفض نابولي بيع لاعبه البالغ من العمر 23 عامًا بأي شكل.

 

حكاية محاولات برشلونة لضم فابيان رويز

 

وحاول برشلونة ضم فابيان رويز في 3 مرات سابقة لكن تكمن المشكلة الأكبر في تحقيق مطالب نابولي بدفع أكثر من 60 مليون يورو.

 

كانت المرة الأولى لبرشلونة لمحاولات فابيان رويز وتكلفة اللاعب فقط 6 ملايين يورو، أي بعشرة أضعاف أقل مما يكلفه الآن، وكان ذلك في صيف 2017 عندما كان يلعب على سبيل الإعارة في نادي إلتشي قادمًا من نادي ريال بيتيس

 

وعاد فابيان للدفاع عن قميص فريقه ريال بيتيس وكانت تكلفة اللاعب 15 مليون يور، ولكن المدرب سيتيانن أعلن أنه غير قابل للبيع ليجدد بشرط جزائي بقيمة 30 مليون يورو دفعه نابولي بعد ذلك لتباطؤ برشلونة



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