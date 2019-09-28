الشرطة البرازيلية تعتقل 44 شخصًا في أحداث عنف

أعلنت الشرطة البرازيلية، اليوم السبت، اعتقال 44 شخصًا على صلة بموجة عنف تستهدف الممتلكات العامة والخاصة في مدينة فورتاليزا بولاية سيارا (شمال شرق) وبدأت منذ ثمانية أيام.

وقال مفوض الشرطة المدنية في الولاية البرازيلية، ليوناردو باريتو، إن "هناك ستة قصر بين الدفعة الأخيرة من المعتقلين"، مضيفاً أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم طوال الأسبوع الماضي ارتفع إلى 124.

ومنذ 20 سبتمبر الحالي، وقع نحو 90 هجوماً، أسفرت عن حرق وتدمير حافلات وشاحنات وسيارات شرطية ومركبات خاصة بشركات، بالإضافة إلى مقار لهيئات بريد ومصارف وأقسام شرطية ومدارس وجامعات، بين أهداف أخرى.

وفي أحداث العنف التي وقعت، الجمعة، حيث وقع هجومان ضد شاحنات وتم إضرام النيران في جسر مشاه، تدخل نحو 120 عنصراً أمنياً لاحتواء الشغب.

يشار إلى أنه في بداية العام الحالي، شهدت نفس الولاية موجة عنف مشابهة، امتدت لما يقرب من 40 يوماً، وانتهت باعتقال 400 شخص في 50 مدينة.