محمد إمام ينعي شهداء كمين تفاحة





وعلق " إمام" علة صورة الشهداء قائًلا: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"، واختتم "إمام" تعليقه قائلا: "رحم الله شهداء مصر".



وتبادل المتابعون التعليقات بالدعاء والرحمة على شهداء مصر.



والجدير بالذكر أن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، اعلن أنه فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى الجمعة.



وعلى صعيد أخر يستعد "إمام" في الفترة الحالية لتصوير مسلسل لص بغداد الذي تدور أحداثه حول شخصية رجل يدعى "يوسف الراوى"، وهو رجل يقوم بالبحث عن كنز مفقود فى مغامرة كوميدية، ويتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة.



الفيلم بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، وأحمد العوضي، وأمينة خليل، فتحى عبد الوهاب، إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، والفيلم كان من المقرر طرحه فى عيد الأضحى الماضى، وسيتم طرحه خلال الايام القادمة.







نشر الفنان محمد إمام، صورة لشهداء كمين تفاحة ببئر العبد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، داعايا الله لهم بالرحمة والمغفرة.