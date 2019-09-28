"الإفتاء" تنعى شهداءنا "عرسان الجنان" بفيديو "موشن جرافيك"

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أصدرت وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء المصرية، فيديو "موشن جرافيك" تنعى فيه شهداء مصر الأبرار الذين استُشهدوا في تبادل لإطلاق النار مع جماعات الغدر والإرهاب في سيناء.



ووجَّهت الدار خطابها إلى شهدائنا البواسل قائلة: "إلى كل شهيد.. يا من أصبحتم في زمرة الشهداء.. تضحياتكم لن تذهب سدًى، بل سنسمو بها إلى أقصى مدى، فإلى جنة الخلد يا جند الرحمن، يا أشجع الفرسان، يا عرسان الجنان".



وأكدت دار الإفتاء المصرية، في نعيها أن مصر التي ذكرها الله مرات في القرآن وأوصى بها وبأهلها النبيُّ العدنان، ستظل محفوظةً كريمةً آمنةً محصنةً بدماء الشهداء المقدسة، محفوفة بأرواحهم الطاهرة.



واختتمت دار الإفتاء الفيديو بقولها: "عيوننا تذرف دمًا عليكم، وقلوبنا يعتصرها الألم لفراقكم، وأرواحنا يحدوها الشوق لمعانقة أرواحكم، فعزاؤنا أنكم أنتم الأحياء، فرحين بما آتكم الله من فضله وتستبشرون بالذين لم يلحقوا بكم من خلفكم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهنيئًا لكم ما عند الرحمن وإلى لقاء في فردوس الجنان".



هذا وقد أدان مفتي الجمهورية العملية الإرهابية التي تعرض لها كمين التفاحة بشمال سيناء مساء أمس، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد الكمين.



ووجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، خالص العزاء إلى أسر الشهداء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن ينزلهم منازل الأبرار، وأن يلهم أهليهم الصبر والسلوان، ويحمي مصر من كيد الخائنين.

