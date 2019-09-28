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منظمة السياحة: القطاع وفر 9.3 مليون فرصة عمل على مستوى العالم خلال 2017

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:22 م
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منظمة السياحة: القطاع وفر 9.3 مليون فرصة عمل على مستوى العالم خلال 2017
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أكدت منظمة السياحة العالمية أن المساهمة المباشرة للقطاع فى إفريقيا، أدت إلى توفير فرص العمل لـ9.3 مليون فرصة عمل فى عام 2017، فى حين بلغت 9.6 مليون فرصة عمل بنهاية 2018، وفى مصر ساهم قطاع السياحة فى توفير 2.5 مليون فرصة عمل، أى ما يعادل 9.5٪ من إجمالى عدد الوظائف فى مصر.

وأكدت المنظمة أن قطاع السياحة حول العالم دعم 319 مليون وظيفة، بنسبة 10% من إجمالى العمالة فى العالم، أى واحدة من كل عشرة وظائف فى جميع أنحاء العالم تعمل بالسياحة، وذلك بعد أن شهدت حركة السياحة العالمية نموا كبيرا خلال العام 2018.

وتشير تقديرات منظمة السياحة العالمية إلى أن وظيفة واحدة فى قطاع السياحة الأساسى تخلق حوالى نصف وظيفة إضافية أو غير مباشرة فى الاقتصاد المرتبط بالسياحة، أى 1 من 10 شخص يعمل فى وظيفة مجال السياحة فى جميع أنحاء العالم.

وتعتبر السياحة مساهم فى أهداف التنمية المستدامة، وقد تم الاعتراف بمساهمة القطاع فى خلق فرص العمل على وجه التحديد فى الهدف الثامن حيث ينص على ما يلى: "أنه بحلول عام 2030، وضع وتنفيذ سياسات لتشجيع السياحة المستدامة التى تخلق فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية".


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