حبس "الألماني" لحيازته بندقية آلية و10 كيلو بانجو بالشرقية

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قررت نيابة منيا القمح العامة، حبس عاطل شهرته الإلماني، لحيازته بندقية آلية وفرد خرطوش و10 كيلو بانجو بقصد الإتجار، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، بالتنسيق مع الأمن العام، القبض علي عاطل شهرته الإلماني، لحيازته بندقية إلية وفرد خرطوش و10 كيلو بانجو بقصد الإتجار، وتم إحالته للنيابة العامة بمنيا القمح.



وكان اللواء عاطف مهران، مدير امن الشرقية، تلقي إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد قيام ضبط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، من ضبط هاني ش ع م" 29 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز منيا القمح وشهرته هاني الألماني، بحيازته بندقية إلية و10 طلقات وفرد خرطوش و10 كيلو من مخدر البانجو المخدر، وتم إحالته للنيابة العامة.



وألقي ضباط مباحث قسم شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية، القبض علي عاطل لقيامه بترويج كمية من مخدر الهيروين وتم إحالته للنيابة العامة بفاقوس، التي قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.



تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد محمد النادي، رئيس مباحث قسم فاقوس، بضبط " ماهر م م س" 33 سنة عاطل مقيم منية المكرم بندر فاقوس، لحيازته فرد خرطوش و23 تذكرة هيروين، وتبين سابقة إتهامه في عدد من القضايا وله كارت معلومات وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر له المحضر رقم 6918 جنايات فاقوس.



يُشار إلى أن المخدرات تتسبب في مشاكل صحية متعددة قد تنتهي بالوفاة، ورغم أن كثير من الأشخاص يعلمون ذلك إلا أن البعض يميلون إلى تجربتها للحصول على السعادة التي تسببها في البداية، فعند استنشاق الفرد بودرة الكوكايين أو الهيروين لأول مرة يشعر بانتعاش شديد وسعادة غير مبررة بسبب دخول مخدر خارجي مع المخدر الطبيعي الذي يفرزه المخ، إذ يوجد به موصلات عصبية تسمى أندروفين مسئولة عن تخدير أي ألم يشعر به الشخص، كاصطدامه في حائط ففي البداية يشعر الشخص بألم شديد، ويتلاشى بعد 5 دقائق بسبب إفراز الاندروفين.



ويتحول الاستنشاق لإدمان، حيث أنه لكي يحصل الشخص على السعادة الغامرة التي شعر بها أول مرة يحاول مرة أخرى، وثالثة، ورابعة ولكن في كل مرة لا يكون تأثيرها كالمرة الأولى، وبعد المرة الخامسة يتحول الشخص لمدمن ويحتاج لاستنشاق بودرة الكوكايين أو الهيروين كعلاج وليس للاستمتاع، لأن المخ يتوقف تماما عن إفراز هرمون الاندروفين الطبيعي ويعتمد على المخدر الخارجي الذي يحصل عليه.