رئيس "النيابة الإدارية" يهنئ المستشار "حسام الدين" لرئاسته مجلس الدولة



وجاء ذلك لتهنئة بتولي مهام منصبه الرفيع رئيسًا لمجلس الدولة.



وأكد "المنشاوي" على الدور المتميز الذي يقوم به مجلس الدولة، كأحد دعائم منظومة العدالة المصرية في ترسيخ المبادئ القضائية وحماية الحريات العامة.



ومن جانبه رحب المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة برئيس هيئة النيابة الإدارية، مسلطًا الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية وعلاقتها الراسخة بمجلس الدولة، وباعتبارها ممثلة الادعاء أمام المحاكم التأديبية.



وجاء اللقاء معبرًا عن العلاقة المتميزة بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، كاشفًا عن توافق منتظر حول القضايا المشتركة.



وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رئاسيا رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠١٩، بتعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار أحمد أبو العزم الذي انتهت ولايته ١٤ سبتمبر لاكتمال عطائه بعد بلوغه السن القانوني.



وكان المستشار محمد حسام الدين يشغل منصب رئيس هيئة مفوضي الدولة منذ يوليو الماضي عقب خروج المستشار الدكتور ممدوح صديق على المعاش.



وتولى حسام الدين خلال مشواره القضائي رئاسة فتوى الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئاسة الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، وأسند إليه رئاسة لجنة الإنجاز خلال هذه إلى الفترة إلى أن تولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وهو من مواليد محافظة كفر الشيخ عام ١٩٥٢، ويقيم الآن بمحافظة الإسكندرية.



أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار أحمد مرسي، صباح اليوم، عن زيارة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، للمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة.