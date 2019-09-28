إصابة فكهاني بطلق ناري في مشاجرة مع "عوكل" ببنها

Advertisements

أصيب فكهاني يدعى "محشي"، اليوم السبت، بطلق ناري في مشاجرة مع عاطل شهرته "عوكل" بسبب خلافات مالية ببنها، جرى نقل المصاب إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة أول بنها، بوصول إخطار من مستشفي بنها الجامعي، بوصول المدعو "محمد م ا"، وشهرته "محمد محشي" 26 سنة، فكهاني، ومقيم عزبة السوق بالمدينة، السابق اتهامه في 5 قضايا (مخدرات، سرقة، قتل)، مصاب بطلق ناري أعلى الكتف الأيمن، وجرى حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج.





وتبين من تحريات المباحث حدوث مشادة كلامية بين المصاب والمدعو "أحمد ع ا"، وشهرته "عوكل" 18 سنة، عاطل، ومقيم شرق حارة الشرفة ببنها، أثناء طلبه رد مبلغ مالي مستحق له من الأخير، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها المتهم عيار من سلاح ناري فرد روسي كان بحوزته في الهواء بقصد تهديد المصاب أحدثت إصابته المشار إليها وفر هاربًا.





تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المبين، وجرى بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عباره عن فرد روسي، و3 طلقات من ذات العيار، وجرى التحفظ عليه، وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.



وكانت قد سيطرت أجهزة الامن بالقليوبية،قبل يومين علي مشاجرة نشبت بين صاحبي محل أحذية بعزبة ياسين دائرة قسم ثان شبرا الخيمة إستعان فيها كل طرف بأقاربة والعاملين معه،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقي المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بناحية عزبة ياسين يالوحدة العربية دائرة القسم.



وأخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، وإنتقل العميد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طــــــرف أول علي ش ع صاحب محل أحذية ومينا م عامل بذات المحل



وطـرف ثان محمد ع صاحب محل أحذية وشقيقه أحمد ع أستورجي ومحمود ص سائق وشعبان م س صاحب محل أحذية وجليله ع ع ربة منزل، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب وجود خلافات مالية بينهما وإدعاء كل طرف بمديونية الأخر له بمبالغ مالية خاصة بتجارة الأحذية تطورت لمشاجره وتشابك بالأيدي دون حدوث ثمة إصابات.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجره وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وشهدت مدينة شبين القناطر، قبل عدة أيام شروع بائع في قتل عامل في مشاجرة بينهما بسبب الخلاف علي بناء سلم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.







تلقي اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية، اخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة شبين القناطر من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية قرية العطارة دائرة المركز.





انتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي تبين حدوثها بين طرف اول عبدالنبي ف س 45 عاما عامل مصاب جرح قطعي عميق بالوجه وتم نقلة لمستشفي المطرية ولا يمكن استجوابه،طرف ثان طارق م ل 37 عاما بائع خضار.





وذلك اثناء قيام الأول ببناء سلم امام منزله وحال قيام الثاني بمعاتبته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام علي اثرها الثاني بالتعدي عليه بالضرب بقطعة حديدية محدثا اصابته.





بسؤال والد المصاب فايز ا ع 73 عاما فلاح ايد ما اسفر عنه الفحص واتهم الطرف الثاني بالتعدي علي نجلة بالضرب واحداث اصابته.









تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة وتم ضبط القطعة الحديدية المستخدمة في الواقعة " سيخ حديد " وتم التحفظ عليه.



وقررت نيابة قليوب،امس الخميس، حبس مستريح 4 ايام علي ذمة التحقيقات لقيامه بالاستيلاء على 10 ملايين جنية من ضحاياه بحجة استثمارها فى الادوية والمستحضرات الطبية.





وكان قد تلقى اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية، اخطارا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب بورود عدة بلاغات من اصحاب الصيدليات بتعرضهم للنصب على يد محمود.ا.ع مندوب مبيعات بشركة ادوية الى استولى منهم على مبالغ طائلة تخطت 10 ملايين جنيه بحجة استثمارها فى تجارة الادوية مستغلا عمله بشركة ادوية وكون شقيقه صيدلى وصاحب صيدلية بالمدينة.



تشكل فريق بحث اشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية للتحري حول الواقعة ومدى صحتها.



وتبين من التحريات ان المتهم استغل صفته كمندوب مبيعات لاحدى شركات الادوية الكبرى واوهم ضحاياه من الاطباء اصحاب الصيدليات بقدرته على المكسب السريع عن طريق تاسيس شركة مساهمة فى تجارة الادوية واستولى على 10 ملايين جنيه واختفى بعد اسابيع بمحافظة القاهرة .



وتمكنت وحدة مباحث القسم باشراف المقدم محمود عقل بالتنسيق مع الاجهزة الامنية بالقاهرة من ضبط المتهم قبل هروبه وضبط بحوزته جواز سفر وشهادة التخرج وشهادة تأدية الخدمة العسكرية ومبلغ مالى حيث كان ينوى السفر خارج البلاد وبالعرض على النيابة العامة امرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.



ونجحت مباحث القليوبية، في القبض علي ربة منزل لاتهامها بالنصب علي المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إنشاء جمعية ومشاركة كل منهم بنسبة أسهم مختلفة القيمة مقابل أرباح شهرية في القناطر الخيرية.







وكان قد تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور القناطر الخيرية يفيد تلقيه بلاغًا بتاريخ 16 الجاري في المحضر رقم 9278 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2019، بشأن بلاغ كل من سماح ع ع 35 سنة ربة منزل، وآية ع ع 19 سنة ربة منزل (وآخرين) وجميعهم مقيمين أبو الغيط – دائرة المركز، بتضررهم من أحدى السيدات د ون وشهرتها " بوسي " لقيامها بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية على سبيل إنشاء جمعية ومشاركة كل منهم بنسبة أسهم مختلفة القيمة تتراوح ما بين (5000 جنيه - 10000 جنيه) لكل فرد مقابل تحصلهم على أرباح شهرية غير محددة القيمة.





وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو في حقها د وم 36 سنة ربة منزل، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة ورددت مضمون ما جاء بأقوال الشاكيات، وتحرر عن تلك الإجراءات محضرًا ملحقًا بالمحضر الأصلى.

