الطالع الفلكي السبت 28/9/2019..كَفّ اليَد!

*يُولد الهلال الجديد فى الثّامنة و26 دقيقة ليلاً ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الثانية عشرة و3 دقائق ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر دَخَل العذراء فى الثانية و48 دقيقة فجراً-بعد مُنتصف ليلة أمس بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 23 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 18 تُوت قبطى، 28 أيْلول رُومى، 29 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - جَبَرْت خاطرطفل يتيم ،الحَسَنة بعشرة أمثالها يَامُصطَفَى. (محمُود فرج من فيلم الفانوس السحرى-1960)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

















*(القمر فى الميزان إقتران الشمس فى الميزان-غربيّاً- تُروبيكال سِيسْتِمْ)

إقتران القمر والشمس معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد مرّة واحدة كل شهر يعنى ولادة القمر الجديد ، القمر الجديد يعنى ولادة جديدة أو بداية فريش جديدة ينبغى أن نتفاءل فيها بِطَىّ صفحة القمر الماضى والتخطيط بتفاؤل للقمر الجديد ، زراعتك لبذور مشروعٍ جديد عندما يكون القمر وليداً يعنى طفل لايزال مُغْمَضْ العيْنَيْن، البذورلا تحتاج لضوء عند وضعها تحت الأرض لتنمو لكنها تحتاج فى هذا الوقت للماء وتعاون عناصر التربة معها وابتعادها عن ضوء الشمس وهذا مفيد لأن تبدأ فى النموّ دون الإنغماس فى تفكير مُتشابك مُعقّد، ودون لفت أنظار المُنافسين.

يضع الهلال الجديد بصمته على الشهر بأكمله وهى بصمة ولادته فى برج الميزان ، الميزان تحكمه الزّهرة المسئولة عن العلاقات العاطفيّة والإتيكيت ومُعاملات المُجتمع الرّاقى كما أنها تعشق الحياة اللوكس الفارهة وهذا يستتبع تدبيرالميزانيّة التى توفرهذا المستوى من المعيشة ،الموازنة فى برج الميزان تعنى كذلك التوسّط فى الأموربين الشدة واللين، بين العقل والقلب،بين الخشونة والنعومة ،المُقابلات الوظيفيّة أوالعائليّة و الحفلات الإجتماعيّة ، تعرّف أسرة بأخرى بغرض المُصَاهَرَة كلها بمشيئة الله تَعَالى تنساب بكل إنسيابيّة ونعومة مع طاقة الهلال الجديد طوال الـ 28 يوم المُقبلة بمشيئة الله تَعَالى.









*(القمر فى العذراء إقتران الشمس فى العذراء-هنديّاً- سيديرَال سِيسْتِمْ)

القمر والشمس مُقترنيْن معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد وفى نفس التوقيت لكنه على الطريقة الهنديّة التى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحسبان يكونان فى برج العذراء واقعيْن تحت المنزلة القمرية الهنديّة المُسمّاة هاستا وتعنى خمسة و رمزها فى النجوم كف اليد بالأصابع الخمس و تعنى فى ثقافتهم باليد الذّهبيّة لأن القمر يحكم هذه المنزلة ويعكس أشّعة الشمس فليس مُنيراً بذاته لذلك وبالتبعيّة فعلى الإنسان أن يعكس ما يمتصّه من مال أو صحّة أو منصب ويعكسه على الفقراء والمُحتاجين من خلال كف يده تماماً كما قام القمر بعكس ضوء الشمس وهذا يعنى فرصة مُواتِيَة بمشيئة الله تَعَالى لإعادة تشكيل حياتك بصورة أجمل من خلال مُساعدة الآخرين بما فيهم الحيوانات والنّباتات.





بمُراجعة صفات بُرج العذراء فالإستشفاء والتداوى من أثر مرض أو صدمة عاطفيّة أو نفسيّة،التنسّك أو الإنعزال لفترة لأداء العبادات الرّوحيّة بمعزل عن ضجيج وجنون العالم الخارجى بعد فترة ضغط عصبى شديد ، صقل العقول والبدء بكورس تعليمى أو مِهَنِى أو دراسة لغة جديدة ، كلها أنشطة مُعضّدة مع برج التداوى والشفاء بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم يوافق

ذكرى ميلاد نجمة الستّينات الفرنسيّة برجيت باردو لتتم 85 سنة، هى إبنة لمهندس من عائلة ثريّة، فى العام 1959 تزوجت من جاك شارييه ولها منه إبنها الوحيد نيكولاس جاك شارييه مواليد 11 يناير 1960 ، أصبحت أيقونة للإثارة و المُوضة من مُنتصف الخمسينات وحتى مُنتصف السبعينات ، من أشهر أفلامها (وخلق الله المرأة - 1956،الأنثى/الشيطان إمرأة-1959) هذه هى الأسماء المُسَاويِةَ للقِيَم الحسابيّة لإسم برجيت آن مارى لويس تشارلز باردو وإسم الشهرة برجيت باردو مع التنبيه أنها لا تُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعلميات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(كلمة الشّر)،(المرأة العِجل/حَتْحُور)،(المرأة القطّة)،(الشيطان إمرأة)،(مُستهلك للطاقة)،(سيئ مثل زحل)،(رقص عطارد)،(زقّورَة مُظلمة/معابد سُومرية بالعراق)،(أرواح تسهر على حراستها)،(أحبّ كلابى)،(لوتس حمراء)،(أحلام ملوّنَة).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: رغبتك مُرتفعة لأداء أعمال الخير والتصدّق على الفقراء، هذا يشمل أسرتك والتى تحتاجك ، الأقربون أولى بمعروفك.





برج الثور: إستعدّ لحفلة زفاف أو زيارات صِلَة الرّحِمْ العائليّة من وإلى منزلك ، إحرص على تلفونك المحمول ومفاتيحك إن كنت خارج منزلك.









برج الجوزاء: فيما يخص تهدئة الخواطرالغاضبة فأنت الأشهر بين الأبراج،قد تُتاح لك الفرصة للفضّ بين صديقيْن أو قريبيْن متخاصميْن فاستعمل مهاراتك.





برج السّرطان: تنشيط الذاكرة بألبوم الصور يعنى التواصل بزميل الجامعة والأقارب ولو هاتفياً ،يوم مناسب لإصلاح المعطوب من أجهزة المنزل أوزيارة الطبيب.





برج الأسد: تعارف وارد بشخصيّة جديدة قد تكون مفيدة لك على المدى البعيد، الإنطباعات الأولى تدوم فانْتَقِ كلماتك بحذر.





برج العذراء: تنجح بلباقة فى إسعاد قلوب بائسة وبصورة خفيّة ، شهامتك مُنزّهة عن الأغراض سوى فعل الخير فاشكر الله تَعَالى أن كنت مصدراً لسعادة غيرك.









برج الميزان: رغبة بالمكوث فى المنزل وشهيّة مرتفعة لإلتهام الطعام والكسل ،تدخلك فى شئون المطبخ ثم إفتعال الخلافات قد يؤدّى لمشاكل،لسانك حُصانك.









برج العقرب: نجاح حياتك العاطفية الحالية مع زوجتك أو خطيبتك يتوقف جزء كبيرمنه على عدم سماحك لذكريات الماضى التعيسة بإفساد جمال الحاضر.









برج القوس: أحد الأقارب أو الأصدقاء يبدو حسّاساً زيادةً عن اللزوم فحاول أن تكون لطيفاً قدر المستطاع ، من زاد مُزاحه قلّت هيبته وكَثُرَ خطؤه.





برج الجدى: سداد أقساط وديون ، إنهاء خصومة ،العثور على وظيفة ، مفتاحها تفكيرك الهادئ وإستشارة كبار شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.





برج الدّلو: لست تفتقر لعلم وفنّ إدارة الوقت ومع ترتيبك للأولويّات تتمكن من من إنجاز القائمة بأكملها، وأنت من تحدّد أولوياتك لنفسك.



