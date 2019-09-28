شوت live Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر yalla II7sry كورة لايف رابط ماتش ليفربول plus now

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد





البث المباشر لمباراة ليفربول ومضيفه شيفيلد يونايتد يوم السبت 28 أيلول/سبتمبر انطلاقاً من الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 13:30 بتوقيت مصر).

مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.





مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في بث مباشر عبر الانترنت





كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.





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