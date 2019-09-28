التشكيل المتوقع لديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو
السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:32 ص
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علي نبوي
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يترقب عشاق الكرة العالمية الموقعة الكروية التي ستجمع بين أتليتكو مدريد وجاره ريال مدريد في قمة مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".
ويسعى أتليتكو مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الانقضاض على الصدارة، فيما يأمل الفريق الملكي تحقيق الانتصار للتغريد منفردًا بقمة الليجا.
واستقر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-
حراسة المرمى : تيبو كورتوا
خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ناتشو
خط الوسط : كاسيميرو - كروس - خاميس رودريجيز
خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيمة - إيدين هازارد.
كما استقر الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد على تشكيل فريقه لمباراة اليوم، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-
حراسة المرمى : أوبلاك
خط الدفاع : تريبيير - سافيتش - خيمينيز - لودي
خط الوسط : كوكي - توماس بارتي - ساؤول - ليمار
خط الهجوم : جواو فيليكس - دييجو كوستا
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