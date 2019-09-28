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توقف حركة المرور إثر تصادم سيارتين أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:56 ص
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توقف حركة المرور إثر تصادم سيارتين أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي
أرشيفية
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أية حمروشي
 
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أعلنت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة عن حادث تصام سيارتين أعلى  طريق الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



وأشارات البلاغ من الخدمات المعينة في طريق إسكندرية الصحراوي، بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وفي سياق أخر، "شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية".

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


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