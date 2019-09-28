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وزير الخارجية المغربي: إيران تهدد الأمن القومي في المنطقة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:46 ص
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وزير الخارجية المغربي: إيران تهدد الأمن القومي في المنطقة
وزير الخارجية المغربي
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وكالات
 
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أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن تريد ممارسة دور أكبر في المنطقة عبر التدخل في شؤون الدول العربية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

 

 وقال بوريطة، في لقاء تلفزيوني  أنه يجب التعامل بشكل حازم مع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية التي تهدد الاستقرار في المنطقة.

 

وشدد وزير الخارجية المغربي على أن الهجوم على منشآت شركة أرامكو السعودية غير مقبول على الإطلاق، مؤكدا أنه لا يمكن حل مشكلة الإرهاب إلا بالعمل الجماعي.

 

 وعن التطورات الأخيرة التي شهدها السودان، قال بوريطة: إن "الشعب السوداني استطاع أن يجنب بلده عدم الاستقرار وبإمكانه السير بالمسار السياسي في مراحله الصحيحة".

 

وأضاف وزير الخارجية المغربي أن المساس بالأمن العربي غير مقبول، منوها بأن القضية الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها بفعل الممارسات الإسرائيلية.

 

 وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت قبل الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

 

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، مشددة على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.

 

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