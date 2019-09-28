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من الشدة نهارا إلى اللطف ليلا.. درجات الحرارة السبت بالمحافظات

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:41 ص
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من الشدة نهارا إلى اللطف ليلا.. درجات الحرارة السبت بالمحافظات
أرشيفية
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يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات:

الصغرى - العظمى
القاهرة 22 33
شبين الكوم 23 33
طنطا 23 32
دمنهور 22 30
الإسكندرية 22 29
بلطيم 21 30
مطروح 21 28
السلوم 20 28
سيوة 19 30
بورسعيد 23 29
دمياط 22 29
الزقازيق 21 33
الإسماعيلية 20 34
السويس 21 33
العريش 20 30
رفح 20 29
رأس سدر 20 33
نخل 14 31
نويبع 26 32
طابا 21 31
كاترين 16 31
الطور 22 33
شرم الشيخ 26 35
الغردقة 25 36
مرسى علم 27 35
الفيوم 23 34
بنى سويف 23 34
المنيا 23 34
أسيوط 22 35
سوهاج 21 36
قنا 21 38
الأقصر 22 38
أسوان 26 40
أبوسمبل 26 41
الوادي الجديد 22 38
شلاتين 27 38
أبو رماد 27 37
حلايب 29 33
رأس حدربة 28 33
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