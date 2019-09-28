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بعد بتر ساقها| عاجل.. وفاة الطفلة "جنى" ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:15 ص
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بعد بتر ساقها| عاجل.. وفاة الطفلة جنى ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية
الطفلة - أرشيفية
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توفت الطفلة جنى محمد سمير حافظ البالغة من العمر 5 أعوام ضحية التعذيب على يد جدتها بالدقهلية.

كان فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد الدولي سابقا أجرى جراحة بتر للساق اليسرى من أعلى الركبة للطفلة جنى منذ يومين.

وكانت شهدت قرية كريم بساط الدين التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية واقعة تعذيب جدة لحفيدتها الصغيرة البالغة من العمر 5 سنوات بكيها بالة حادة ساخنة عقابا لها على تبولها اللاإرادي.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية بإستقبال مستشفى شربين العام للطفية جني م س 5 سنوات ومقيمة بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية مصابة بكدمات وحروق وآثار كى نارية متفرقة بالجسم، وتورم بالأطراف وتم تحويلها لمستشفى المنصورة الدولى.

وبتكثيف التحريات التى أجراها الرائد محمد الأرضى رئيس مباحث مركز شربين وسؤال جد الطفلة لوالدها سمير ح ع 55 سنة "كفيف" ومقيم كريم بساط الدين إتهم جدة الطفلة لوالدتها صفاء ع ع 41 سنة ربة منزل ومقيمة ذات العنوان بإحداث إصابة الطفلة بواسطة تعذيبها بواسطة تسخين آلة حادة وكيها بها باعضائها التناسلية معاقبة لها على تبولها لا إراديا.

وألقى ضباط مباحث شربين القبض على المتهمة وبمواجهتها بأقوال جد الطفلة وتحرر عن ذلك المحضرر رقم 14167 لسنة 2019 جنح مركز شرطة شربين، وبالعرض على النباية العامة قررت حبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
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