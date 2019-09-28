برلماني: لما المواطن الغلبان حس ان مصر في خطر داس على ألمه ومشاكله (فيديو)

علق محمد فرج عامر عضو مجلس النواب، على خروج مظاهرات حاشدة لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية قائلًا: "مبروك لمصر.. مصر تنهض من جديد ولن تسمح بالفوضى والتخريب"، مؤكدًا أن الوعي لدى المصريين مرتفع ويدركون حجم المؤامرات التي تحاك ضد بلادهم.





وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، مساء الجمعة أنه من الطبيعي أن يواجه المواطن المشكلات وأن تسعى الدولة لحلها، مشيرًا إلى أن لا أحد يستطيع أن ينكر وطنية الرئيس السيسي، وما حققته الدولة من إنجازات في المشروعات القومية.





وطالب عضو مجلس النواب أن تكون المرحلة القادمة للاهتمام بالشباب ومشكلات المواطنين، والتكاتف مع الدولة المصرية، متابعًا: "الروح الوطنية النهاردة حاجة مشرفة جدا وتشمل كل فئات الشعب بجميع الأعمار".





وتابع: "لما المواطن الغلبان حس إن مصر في خطر داس على ألمه ومشاكله وابدى كل استعداده بان يضحي بروحه عشان خاطر بلده.. اكتر ناس بتعاني هي أول من نزل الشارع عشان مصر"، لافتًا إلى أن هناك دول تحاول تنفيذ خطط في مصر من أجل النيل منها، وهناك شبكة عنقودية متآمرة على مصر يريدون إسقاط الدولة المصرية ونهب ثرواتها".



