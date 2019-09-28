ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البدري يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:37 ص
Advertisements
البدري يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح
صلاح
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
وجه حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر رسالة إلى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية :"محمد صلاح هو فخر للمصريين جميعًا، ونحن نفتخر به".

وأضاف :"هناك بعض المشاكل السابقة والتي سمعتها وفي نفس التوقيق عملية التصويت والخطأ، وأنا لست متأكدًا من نوع الخطأ الذي حدث، ولا أحد يدرك بشكل قاطع نوع هذا الخطأ".

وتابع :"أريد من محمد صلاح أن لا يتوقف عند هذا الأمر، فهو فخر لنا جميعًا ونعلم جيدًا قيمته وترشيحه كأفضل اللاعبين في العالم فخر لنا".

وزاد :"جميع المصريين يحبونك وعندما تتخذ أي قرار أعلم جيدًا بأنك تضع المصريين في اعتبارك بقلبك وعقلك، المصريين كلهم خلفك".

وواصل :"سيكون هناك اتصال هاتفي معه قريبًا لأنني علمت أنه يعاني من إجهاد خفيف، وإن شاء الله يشارك في مباراة شيفيلد يونايتد ونطمئن عليه".

وأشار :"التركيز في الوقت الحالي سيكون على الهيكل الذي سنعمل به في المرحلة الأولى، وسنعمل على مراحل".

وتابع :"المرحلة الأولى تتضمن مباراة ودية في شهر أكتوبر وهو أول تجمع لنا وستكون تحضير لمباراة كينيا التي ستكون في شهر نوفمبر، لأننا سنلعب في نوفمبر مباراتين أمام كينيا وجزر القمر يوم 19".

وواصل :"مباراة كينيا من الممكن أن تكون يوم 13 نوفمبر المقبل بعد الاتصالات من الاتحاد الإفريقي، وهذه هي المرحلة الأولى المهمة التي نعمل عليها".

وأردف :"أنا مدرب لمنتخب مصر بعيد عن أي انتماءات فئوية ما يهمني في الأول والأخر هو مصلحة المنتخب المصري وتحقيق أفضل نتائج للشعب ولجماهير الكرة المصرية".

وزاد :"ساكون عادل بعيد عن أي انتماءات فئوية ولا يهمني إلا مصلحة منتخب مصر وأفضل اللاعبين الذين سيخدمون المنتخب".

وأوضح :"أنا من اخترت الجهاز المعاون وناقشت مع الاتحاد المعايير التي على أساسها اخترناه، ونتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة".

وأتم حديثه :"لن نضع عامل السن في اختيارات اللاعبين، نبحث عن قوام الفريق والمراكز التي نحتاجها ونرى أفضل اللاعبين وكفاءتهم وعامل السن ليس في اعتبرنا نهائي، واللاعبين الكبار مثل الماس".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: منتخب مصري محمد صلاح حسام البدري
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
13:00
-
فالنسيا
خيتافي
-
x
16:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
-
x
13:30
-
ليفربول
أستون فيلا
-
x
16:00
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
16:00
-
برايتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status