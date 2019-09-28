موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر اليوم 28/ 9 / 2019 | مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنتطلق مباراة الأهلي أمام نظيره كانو سبورت الغيني في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية.





وستنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي أمام كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبحضور 5 ألاف متفرج، بعد موافقة الجهات الأمنية.





ويسعى الفريق الأحمر لتأكيد التفوق بعدما فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الغينية مالابو بهدفين دون رد لصلاح محسن ووليد سليمان.





وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على تجيهز لاعبيه لمباراة اليوم، بعدما أدى الفريق تدريباته على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة لمدة يومين حرص خلالها فايلر على منح لاعبيه تعليمات فنية وتكتكية لتنفيذها في المباراة.





واختتم الأهلي تدريباته أمس الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والذي جاء مرانًا خفيفًا قام خلاله فايلر بتنفيذ بعض الجمل التكتيكية والاستقرار على خطة المباراة.





وفضل السويسري رينيه فايلر استبعاد التونسي علي معلول من مباراة اليوم لمنحه راحة بعدما شارك في الثلاث مباريات الأخيرة للفريق الأحمر، بجانب استبعاده لصالح جمعة.





ومن المتوقع أن يدفع فايلر في تشكيل الأهلي بعدد من العناصر التي غابت عن المشاركة في الفترة الأخيرة وفي مقدمتهم شريف إكرامي الذي يقترب من حراسة مرمى الأهلي، بالإضافة إلى المالي أليو ديانج الذي قد يشارك في المباراة بدلًا من حمدي فتحي.



