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مفاجأة في تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:13 ص
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مفاجأة في تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو
ريال مدريد
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حسن شحاتة
 
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلتيكو، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "واندا ميتروبليتانو" معقل الروخيبلانكوس، ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل ريال مدريد، عودة أحد العناصر الأساسية للفريق، بعد غياب طويل عن المباريات الرسمية، حيث استعاد الميرنجي خدمات نجمه الكرواتي لوكا مودريتش.

وكان لاعب وسط الميرنجي الكرواتي لوكا مودريتش، قد تعرض لإصابة قوية على مستوى العضلات، خلال مشاركته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي، ولكنه تمكن من الشفاء منها سريعًا والعودة من جديد لقائمة الملكي.

ومن المنتظر أن يدخل لوكا مودريتش قائمة المباراة سواء كأساسي أو على مقاعد البدلاء، في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم السبت في تمام التاسعة مساءًا، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمي: كورتوا

في الدفاع: كارفاخال، سيرجيو راموس، ميليتاو، ناتشو

في الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مورديتش

في الهجوم: بيل، بنزيمة، فينسيوس.
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