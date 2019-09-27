شاهد.. الإطلالة الأخيرة لـ بسمة في ختام مهرجان الجونة

جذبت الفنانة بسمة الأنظار إليها بإطلالتها وذلك أثناء مرورها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة قبل انطلاق الحفل الختامي مساء اليوم الجمعة.





من ناحية أخرى، تختتم فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة ٢٧ سبتمبر، بإعلان أسماء الفائزين بجوائز المهرجان.





وتأتي الدورة الثالثة من المهرجان بمشاركة 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، إلى جانب عرض 21 فيلمًا خارج المسابقة، وتتنافس أفلام المسابقات على نجمة الجونة وجوائز مادية قيمتها٢٢٤ ألف دولار أمريكي.





لجان تحكيم المسابقات

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج خيري بشارة، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي، ورسول بوكاتي مهندس الصوت، والناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيي الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائي.





أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية يترأسها المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، ولودميلا تشفيكوفا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري، ومصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.





ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج مروان حامد، وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، والمخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، والفنانة التونسية درة زروق.





فيلم براد بيت

وعُرض خلال حفل الافتتاح، فيلم Ad Astra، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي والمغامرة، وتدور أحداثه هو رائد فضاء يذهب في رحلة للفضاء للبحث عن والده، والذي هددت أبحاثه النظام الشمسي.





الفيلم من انتاج شركة 20th century fox، وهو من تأليف وإخراج جيمس جراي، ويشارك في بطولته براد بيت، وليف تايلر، وتومي لي جونز، وسبق عرض الفيلم في مهرجان فينسا السينمائي الدولي، ومن المقرر طرحه في السينمات نهاية الأسبوع.





حلقات نقاش ومحاضرات علمية

وتناولت دورة هذا العام مائدة حوار حول "أصوات اللاجئين في السينما"، إلى جانب حلقات نقاش حول "طبيعة الحدود الفاصلة بين الأفلام الروائية والوثائقية"، ومحاضرات عن الترميم والحفاظ على الأفلام وجماليات تصميم الصوت ورحلة الوثائقي مع مي المصري، ومابين الواقع والشاشة حوار مع فريد بوغدير تديره هند صبري.





مينا مسعود وحضور عالمي