قبل ديربي مدريد.. "زيدان" يتسلح بالتاريخ أمام "سيميوني" العنيد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب "واندا ميتروبوليتانو" مساء غدًا السبت، لمتابعة مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الاسباني الممتاز (الليجا).





يتصدر نادي ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني برصيد 14 نقطة جمعها، من 4 انتصارات على حساب سيلتا فيجو (3-1)، ليفانتي (3-2)، اشبيلية (1-0)، أوساسونا (2-0)، بينما تعادل في مباراتين مع بلد الوليد (1-1)، فياريال (2-2).





بينما يحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات علي حساب خيتافي (1-0)، وليجانيس (1-0)، وإيبار (3-2)، و ريال مايوركا (2-0)، بينما خسر أمام ريال سوسيداد (2-0)، وتعادل سلبيًا مع فريق سيلتا فيجو.





ومن المتوقع أن تشهد مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد صراعًا شرسًا خارج الخطوط بين الثنائي الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي، والارجنتيني سيميوني مدرب الأتليتي، حيث يسعي كل منهما لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم، مستغلين تراجع نتائج نادي برشلونة واحتلاله مركز متأخر بجدول الترتيب.





ويتفوق الفرنسي "زيدان" على "سيميوني" في تاريخ المواجهات السابقة بينهما، حيث تقابل المدربين في 8 مباريات رسمية، فاز مدرب ريال مدريد في 3 مباريات، مقابل انتصارين فقط للمدرب الأرجنتيني، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقارير تاريخ مواجهات "زيدان" ضد سيميوني قبل لقاء الديربي بين الريال وأتليتكو:-





- 2015 / 2016:





تقابل زين الدين زيدان خلال قيادته لريال مدريد مع دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد للمرة الأولي في موسم 2015 - 2016 بالجولة الـ 26 من الدوري الاسباني، وفاز الأتليتي بهدف دون رد.





تجدد اللقاء بين زيدان وسيميوني في لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا في نفس الموسم بين الريال وأتليتكو، وفاز الفريق الملكي بنتيجة 6 - 4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1.





- 2016 / 2017:





التقي "زيدان" خلال قيادته ريال مدريد مع سيميوني مدرب أتليتكو في الدوري الاسباني موسم 2016 - 2017 وفاز المدرب الفرنسي في لقاء الدور الأول بثلاثية نظيفة، بينما حسم التعادل الإيجابي 1- 1 لقاء الدور الثاني.





وفي نفس الموسم تقابل أتليتكو وريال مدريد في الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وقاد "زيدان" الريال للفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0، بينما خسر لقاء الإياب بنتيجة 2-1.





- 2017 / 2018:





المواجهة الرسمية الأخيرة بين زيدان وسيميوني كانت في الدوري الاسباني موسم 2017 / 2018، وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل السلبي بين ريال مدريد وأتليتكو، بينما تعادل الفريقين 1-1 في لقاء الدور الثاني.



