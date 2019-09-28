"أديب" يوجه رسالة إلى الإخوان.. ويسخر: محمد علي هيسكر انهاردة "حقه يعني"

عرض الإعلامي عمرو أديب، عدد من "الكوميكس" التي نشرها المصريين للسخرية من فشل دعوات الإخوان للتظاهر، قائلا: "الرئيس آخر مرة قال عايز أشوف الكوميكس".





وعقب "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، على "كوميكس" للسخرية من محمد علي ويرتدي فيه بدلة رقص، قائلا: "اعتقد دي هتكون آخرة محمد علي يكون عنده ملهى ليلي في برشلونة.. أعتقد محمد علي هيسكر انهاردة حقه يعني".



