ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"أديب" يوجه رسالة إلى الإخوان.. ويسخر: محمد علي هيسكر انهاردة "حقه يعني"

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:00 ص
Advertisements
أديب يوجه رسالة إلى الإخوان.. ويسخر: محمد علي هيسكر انهاردة حقه يعني
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
عرض الإعلامي عمرو أديب، عدد من "الكوميكس" التي نشرها المصريين للسخرية من فشل دعوات الإخوان للتظاهر، قائلا: "الرئيس آخر مرة قال عايز أشوف الكوميكس".

وعقب "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، على "كوميكس" للسخرية من محمد علي ويرتدي فيه بدلة رقص، قائلا: "اعتقد دي هتكون آخرة محمد علي يكون عنده ملهى ليلي في برشلونة.. أعتقد محمد علي هيسكر انهاردة حقه يعني".

ووجه رسالة إلى عناصر الإخوان في تركيا وقطر، قائلا: "بلاش تعملوها تاني، كفاية بقا، هتكون بايخة، وفي فلوس كتير اتفرقت، وناس اتبهدلت.. انتم كنتم فاكرينها قريبة، بس للأسف طلعت بعيدة أوي"، متابعا: "إحنا شعب جبار، ولو مكنش جبار مكنش قعد 7 آلاف سنة".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محمد علي عمرو أديب السيسي الإخوان
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
13:00
-
فالنسيا
خيتافي
-
x
16:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
ريال مدريد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
-
x
17:30
-
العدالة
الرائد
-
x
19:15
-
الفيحاء
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النصر - ليبيا
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
-
x
13:30
-
ليفربول
أستون فيلا
-
x
16:00
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
16:00
-
برايتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
إيفرتون
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
سبال
سامبدوريا
-
x
18:00
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بادربورن
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
17:30
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
17:30
-
سموحة
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الاتحاد - ليبيا
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
اشانتي جولد - غانا

DMCA.com Protection Status