"أديب" يوجه رسالة إلى الإخوان.. ويسخر: محمد علي هيسكر انهاردة "حقه يعني"
السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:00 ص
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هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، عدد من "الكوميكس" التي نشرها المصريين للسخرية من فشل دعوات الإخوان للتظاهر، قائلا: "الرئيس آخر مرة قال عايز أشوف الكوميكس".
وعقب "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، على "كوميكس" للسخرية من محمد علي ويرتدي فيه بدلة رقص، قائلا: "اعتقد دي هتكون آخرة محمد علي يكون عنده ملهى ليلي في برشلونة.. أعتقد محمد علي هيسكر انهاردة حقه يعني".
ووجه رسالة إلى عناصر الإخوان في تركيا وقطر، قائلا: "بلاش تعملوها تاني، كفاية بقا، هتكون بايخة، وفي فلوس كتير اتفرقت، وناس اتبهدلت.. انتم كنتم فاكرينها قريبة، بس للأسف طلعت بعيدة أوي"، متابعا: "إحنا شعب جبار، ولو مكنش جبار مكنش قعد 7 آلاف سنة".
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